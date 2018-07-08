В Таиланде из затопленной пещеры вывели первых школьников

Это два мальчика. Они провели в подземелье больше двух недель. Мальчикам пришлось преодолеть более четырех километров, чтобы добраться до выхода, сообщает газета «Кхаосод».

К основному этапу спасатели приступили сегодня утром. Другого подходящего времени может не быть, — сказал руководитель спасательной миссии Наронгсак Оссатанакорна.

В целом же операция может занять до четырех дней. В ней участвуют дайверы и сотрудники спецназа военно-морских сил Таиланда.

Группа мальчиков из футбольной команды отправилась с тренером в поход в пещеру Тхам Луанг две недели назад и пропала. В это время начались дожди. В результате пещера оказалась затоплена. В начале недели всех пропавших нашли. С тех пор спасатели рассматривали возможные варианты эвакуации. Детей научили пользоваться аквалангистским оборудованием. Часть пути им предстоит преодолевать по подводным тоннелям. Детей разделили на несколько групп. Сразу после эвакуации их собираются направлять в больницу для обследования.