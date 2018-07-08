Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере «Волна» в Удмуртии

Как сообщается, лагерь должны были закрыть еще вчера по предписанию Роспотребнадзора – он выявил нарушение санитарных норм несколько дней назад.

С жалобами на недомогание – тошноту и рвоту – в медпункт обратилось несколько детей. В итоге признаки отравления обнаружили у 20 воспитанников лагеря в возрасте от 8 до 15 лет, двое госпитализированы. По предварительным данным, у одного из детей диагностировали кишечную инфекцию, сообщили ТАСС в прокуратуре. Что именно стало причиной отравления, пока неясно, но известно, что лагерь открылся в начале июля без санитарно-эпидемиологического заключения. Через несколько дней Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил нарушения на пищеблоке. Ведомство распорядилось закрыть лагерь на неделю, начиная со вчерашнего дня. Однако руководство «Волны» не стало останавливать его работу. Как рассказали «Интерфаксу» в прокуратуре, директор лагеря пока не предоставил никаких документов – только договор на аренду.

На момент происшествия в «Волне» отдыхало почти 130 детей – сейчас их забирают домой родители. Лагерь закрыт для проведения проверки.

Управление Следственного комитета по Удмуртии начало доследственную проверку по факту отравления детей.