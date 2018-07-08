В Крыму с нового учебного года собираются преподавать Психологию семейной жизни
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, экспериментальную программу разработали крымские ученые и педагоги. Курс вводят в трех школах Симферополя для учеников 10 и 11 классов. Если эксперимент посчитают удачным, опыт может быть распространен и на другие учебные заведения.
Комментарии9
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radionews 08 июля 2018 | 14:38
"домострой" там будут зубрить.
Жена да убоится мужа своего. Уязвляй сына жезлом. И прочую скрепную мудроту, чтоб быстрее крымский сброд стал окончательно русским.
Ну а правительство тем временем померкует, к какому барину крымских холопей приписать.
hastings 08 июля 2018 | 15:03
radionews: вот и правильно - в домострое мудрость вековая заложена. Я вот Нинку свою иногда нагаечкой сыромятной охаживаю, но любя и с благословения батюшки нашего. Потому у нас в поселке и разводов нет и гомосексуализма. Для преодоления темного украинского прошлого в Крыму такое полезно было бы внедрять.
gs1112 08 июля 2018 | 15:09
hastings: Это ты еще в российской тюрьме не сиживал, а посидел бы месячишко, вот и появился бы в вашем поселке первый гомосек.
ura_123 08 июля 2018 | 14:41
А церковные классы не прижились?
radionews 08 июля 2018 | 14:45
ura_123: 15-й казачий кавалерийский корпус СС там свои училища, классы и лагеря организовал. Дедываивали у них, панимаиш. В СС.
А они теперь можут павтарить.
amrigo 08 июля 2018 | 14:43
Очередной церковный предмет вводится в российских школах. Детям будут рассказывать про телегонию и прочую дикость пещерную — как хорошо быть девственницей до старости, что презервативы "бездуховные" и как правильно избивать жену в соответствии с православной традицией. Церковь в прошлом году добилась декриминализации домашнего насилия — президент таки подписал закон, которым отменил уголовное наказание за избиение жены и детей. В целях укрепления православных ценностей.
Больше всего церковь боится сексуального просвещения и понятно же, если дети будут сексуально просвещёнными, поповская "малина" закончится, вряд ли тогда маленьких девочек можно будет завлечь на "исповедь".
В цивилизованных странах сексуальное просвещение в школах даёт положительные результаты: домашнего насилия в Европе почти не бывает, и нет эпидемии ВИЧ, и ценности взаимоуважения, равноправия в отношениях. Когда-нибудь и у нас будет современное образование, а сейчас вместо министерства образования в нашей стране министерство мракобесия.
polikarpich 08 июля 2018 | 14:53
Так был же у нас такой предмет. В позднее советское время. "Этика и психология семейной жизни".
Правда, "предметом" это назвать трудно. Так, пустопорожний урок, которого часто вообще не было или проводили случайные люди.
nebudbydlom 08 июля 2018 | 15:04
А учебное время заберут у физиков-химиков. А потому, что Земля плоская и в центре!
gregor 08 июля 2018 | 15:25
В Крыму с нового учебного года собираются преподавать Психологию семейной жизни
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Почему с большой буквы " Психология " ,а семейная жизнь с маленькой ?
И преподаватель с маленькой .Только Крым и Психология с большой .
Интересно .