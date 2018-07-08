В Крыму с нового учебного года собираются преподавать Психологию семейной жизни

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, экспериментальную программу разработали крымские ученые и педагоги. Курс вводят в трех школах Симферополя для учеников 10 и 11 классов. Если эксперимент посчитают удачным, опыт может быть распространен и на другие учебные заведения.