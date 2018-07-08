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14:31, 08 июля 2018

Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино

По словам предстоятеля РПЦ, эти фильмы развивают в людях похоть и способность хитрить. Патриарх также сказал, что современная культура часто разрушает способность людей любить друг друга. По его словам, среди современных фильмов нет ни одного — развивающего любовь, пишет агентство Интерфакс. Выступление было приурочено к сегодняшнему празднику – Дню семьи, любви и верности. В этот день РПЦ чтит память покровителей семьи и брака.

Комментарии

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dft 08 июля 2018 | 14:36

Ага, зато боевики РПЦ такую благость и вселюбовность развивают...

gordy 08 июля 2018 | 14:45

"По его словам, среди современных фильмов нет ни одного — развивающего любовь,"

А как же все фильмы Звягинцева?

semia 08 июля 2018 | 14:47

А можно критиковать современную православную церковь? Посодют .... А Кирилл глумится прямо после просмотра этих фильмов. Может откоментирует и хамстер с порнхабом?

osj99 08 июля 2018 | 15:03

semia: обычный брюзжащий старикашка

opiatnovyi63 08 июля 2018 | 15:11

osj99: ГлавПоп толоконный лоб!

zor 08 июля 2018 | 15:16

semia: Фильмами развивающие похоть можно лечить импотенцию пьющих россиян
А фильмами ,развивающие способность хитрить, обучать российских разведчиков,что бы они были самыми хитрыми разведчиками в мире.

Можно всё поставить на службу отечеству!Каждое лыко в строку.

А вот как использовать самого Гундяева на благо отечества????
Мож в качестве удобрения?

nebudbydlom 08 июля 2018 | 14:57

gordy: Гундяев поклонник классики. Ну, там... "Эммануэль" например.

astet 08 июля 2018 | 15:03

gordy: Гундяев,
а где в Библии сказано,
что служители Бога
должны смотреть кино?
Грешишь, слуга дьявола?!!

nebudbydlom 08 июля 2018 | 15:07

astet: Гундяев так борется с Лукавым - сначала порно смотрит, потом епитимию на себя накладывает - три дня севрюжью икорку не кушает.

ihtamnet 08 июля 2018 | 14:38

Путина не забыл похвалить? )))

i_c_e 08 июля 2018 | 14:38

Не подсказал что смотреть-то стоит? Ну, «17 мгновений весны», это очевидно, а ещё-то есть какие-нибудь фильмы?

timwlad78 08 июля 2018 | 14:57

i_c_e: Не подсказал что смотреть-то стоит? Ну, «17 мгновений весны», это очевидно, а ещё-то есть какие-нибудь фильмы?
---------------
Патриарх Кирилл абсолютно прав.
Иной раз режисёры и писатели специально концовку делают трагичной намерено вгоняя читателей и зрителей депрессию.
Приме фильмы "Афоня" и "Место встречи изменить нельзя", где конец был запланирован трагичным.
Режиссёры и писатели занимаются в реальности самосудом исходя из своего извращённого мышления.
Пример тому Шекспир, где банальность конкуренции в борьбе за власть доведена до абсурдной персонализации. И тем самым выносится приговор .И как правило смертная казнь.
И потом это писательское и режиссёрское быдло которые персонализируют проблему говорит у чё суды у нас всегда обвинительные, репрессивные?!
К стати, в последнем фильме о мстителях мстители угробили все вселенные где вымерли ровно половина, чтобы другая половина выжила.
Это есть язычество Ветхого Завета.
А развивается чтобы создавать ресурс для своего содержания интеллекта не хватило. Остались на уровне дикарей с усовершенствованием убивать друг друга.

paulik69 08 июля 2018 | 15:04

timwlad78: ты как посмел Гундяева назвать, холоп! На колени и пятьдесят раз проорать во всю глотку «Его Высокопреосвященство»! Потом ползи на коленях на конюшню и получи там сто плетей. Ладно, пятьдесят, а то еще сдохнешь...

bigmaikl 08 июля 2018 | 14:40

В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА!

vezdehod 08 июля 2018 | 15:05

А какое отношение имеет товарищ Гундяев к современному кино - неужели сдал свою патриаршею рясу в Ломбард и стал светским человеком?

sergo_25_26 08 июля 2018 | 14:44

неплохие фильмы про любовь на пор....хабе.

cite 08 июля 2018 | 14:46

Фильм про похоть и способность хитрить, и где посмотреть новое кино под названием "Житие святого гундяя."?

radionews 08 июля 2018 | 14:49

А чо это батьки, вместо чтоб господу служить, фильмы смотрят????
Кино это грех.
Налагаю епитимью на всех бородачей и чернорясников толстопузых.
Пока подумаю, в чём она будет выражаться.

viktorova 08 июля 2018 | 14:49

/По его словам, среди современных фильмов нет ни одного .../

Походу кирюша только фильмы и смотрит. Прям про все-все фильмы знает.
Балабол. Кинокритик хренов.

zibex 08 июля 2018 | 14:49

Кто это?

vincenttt 08 июля 2018 | 14:49

В зеркало лучше посмотри, обслуживающий вора и убийцу холуй гэбистский !...

j_partizan 08 июля 2018 | 14:52

Какого черта попы лезут в светскую жизнь?
Давайте теперь атеисты будут лезть в церковную жизнь с научной критикой религиозных "учений".

vla7815 08 июля 2018 | 14:53

Помогу патриарху. Галиматья про всяких там ментов и им подобных всяких Рэмбов - тошнотворная современная брехня и лабуда.

aleksei123m 08 июля 2018 | 14:54

Есть такая поговорка;- "Помолчи, за умного сойдешь."
Плохо, что Гундяеву ее не придерживается.

don_ballon 08 июля 2018 | 14:54

Да это поколенческое. Человек в возрасте просто не способен воспринимать современное кино чисто визуально. Ему непонятен монтаж, клиповая смена кадра, он теряет нить и обожает флешбэки, он тугодум по отношению к современному кино. К тому же, воспитан на искусстве советском, то есть, бесполом и эротические кадры смущают его. Разумеется, кино не может никого и ничему научить, уж любви-так точно. Моей жене сестра подарила как-то сто советских фильмов ещё на дисках. Редкий из них можно смотреть без тошноты.

simfu 08 июля 2018 | 14:56

Ой, в среду два придурка изведутся на гуано от истерики по этому поводу.

confessa 08 июля 2018 | 15:00

чего вдруг ?

paulik69 08 июля 2018 | 15:02

не тот ли это Гундяев, что живет с «родственницей» в покрытой нанопылью квартире?

demosua 08 июля 2018 | 15:02

"эти фильмы развивают в людях похоть и способность хитрить." - у него это уже развито, поэтому другим не желает...

kotvik 08 июля 2018 | 15:05

Хитрить? А как быть с историей исчезнувших часов?

(комментарий скрыт)

sborisych 08 июля 2018 | 15:09

Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино
===
А кто это?

yralez 08 июля 2018 | 15:23

Кирилл в трусах на яхте.......там тоже развевались трусы, а не любовь.

kokapu 08 июля 2018 | 15:32

Патриарху, наверное, понравилась бы класика: "Триумф воли".

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