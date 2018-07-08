Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино
По словам предстоятеля РПЦ, эти фильмы развивают в людях похоть и способность хитрить. Патриарх также сказал, что современная культура часто разрушает способность людей любить друг друга. По его словам, среди современных фильмов нет ни одного — развивающего любовь, пишет агентство Интерфакс. Выступление было приурочено к сегодняшнему празднику – Дню семьи, любви и верности. В этот день РПЦ чтит память покровителей семьи и брака.
Комментарии33
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dft 08 июля 2018 | 14:36
Ага, зато боевики РПЦ такую благость и вселюбовность развивают...
gordy 08 июля 2018 | 14:45
"По его словам, среди современных фильмов нет ни одного — развивающего любовь,"
А как же все фильмы Звягинцева?
semia 08 июля 2018 | 14:47
А можно критиковать современную православную церковь? Посодют .... А Кирилл глумится прямо после просмотра этих фильмов. Может откоментирует и хамстер с порнхабом?
osj99 08 июля 2018 | 15:03
semia: обычный брюзжащий старикашка
opiatnovyi63 08 июля 2018 | 15:11
osj99: ГлавПоп толоконный лоб!
zor 08 июля 2018 | 15:16
semia: Фильмами развивающие похоть можно лечить импотенцию пьющих россиян
А фильмами ,развивающие способность хитрить, обучать российских разведчиков,что бы они были самыми хитрыми разведчиками в мире.
Можно всё поставить на службу отечеству!Каждое лыко в строку.
А вот как использовать самого Гундяева на благо отечества????
Мож в качестве удобрения?
nebudbydlom 08 июля 2018 | 14:57
gordy: Гундяев поклонник классики. Ну, там... "Эммануэль" например.
astet 08 июля 2018 | 15:03
gordy: Гундяев,
а где в Библии сказано,
что служители Бога
должны смотреть кино?
Грешишь, слуга дьявола?!!
nebudbydlom 08 июля 2018 | 15:07
astet: Гундяев так борется с Лукавым - сначала порно смотрит, потом епитимию на себя накладывает - три дня севрюжью икорку не кушает.
ihtamnet 08 июля 2018 | 14:38
Путина не забыл похвалить? )))
i_c_e 08 июля 2018 | 14:38
Не подсказал что смотреть-то стоит? Ну, «17 мгновений весны», это очевидно, а ещё-то есть какие-нибудь фильмы?
timwlad78 08 июля 2018 | 14:57
i_c_e: Не подсказал что смотреть-то стоит? Ну, «17 мгновений весны», это очевидно, а ещё-то есть какие-нибудь фильмы?
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Патриарх Кирилл абсолютно прав.
Иной раз режисёры и писатели специально концовку делают трагичной намерено вгоняя читателей и зрителей депрессию.
Приме фильмы "Афоня" и "Место встречи изменить нельзя", где конец был запланирован трагичным.
Режиссёры и писатели занимаются в реальности самосудом исходя из своего извращённого мышления.
Пример тому Шекспир, где банальность конкуренции в борьбе за власть доведена до абсурдной персонализации. И тем самым выносится приговор .И как правило смертная казнь.
И потом это писательское и режиссёрское быдло которые персонализируют проблему говорит у чё суды у нас всегда обвинительные, репрессивные?!
К стати, в последнем фильме о мстителях мстители угробили все вселенные где вымерли ровно половина, чтобы другая половина выжила.
Это есть язычество Ветхого Завета.
А развивается чтобы создавать ресурс для своего содержания интеллекта не хватило. Остались на уровне дикарей с усовершенствованием убивать друг друга.
paulik69 08 июля 2018 | 15:04
timwlad78: ты как посмел Гундяева назвать, холоп! На колени и пятьдесят раз проорать во всю глотку «Его Высокопреосвященство»! Потом ползи на коленях на конюшню и получи там сто плетей. Ладно, пятьдесят, а то еще сдохнешь...
bigmaikl 08 июля 2018 | 14:40
В КАЖДОЙ БОЧКЕ ЗАТЫЧКА!
vezdehod 08 июля 2018 | 15:05
А какое отношение имеет товарищ Гундяев к современному кино - неужели сдал свою патриаршею рясу в Ломбард и стал светским человеком?
sergo_25_26 08 июля 2018 | 14:44
неплохие фильмы про любовь на пор....хабе.
cite 08 июля 2018 | 14:46
Фильм про похоть и способность хитрить, и где посмотреть новое кино под названием "Житие святого гундяя."?
radionews 08 июля 2018 | 14:49
А чо это батьки, вместо чтоб господу служить, фильмы смотрят????
Кино это грех.
Налагаю епитимью на всех бородачей и чернорясников толстопузых.
Пока подумаю, в чём она будет выражаться.
viktorova 08 июля 2018 | 14:49
/По его словам, среди современных фильмов нет ни одного .../
Походу кирюша только фильмы и смотрит. Прям про все-все фильмы знает.
Балабол. Кинокритик хренов.
zibex 08 июля 2018 | 14:49
Кто это?
vincenttt 08 июля 2018 | 14:49
В зеркало лучше посмотри, обслуживающий вора и убийцу холуй гэбистский !...
j_partizan 08 июля 2018 | 14:52
Какого черта попы лезут в светскую жизнь?
Давайте теперь атеисты будут лезть в церковную жизнь с научной критикой религиозных "учений".
vla7815 08 июля 2018 | 14:53
Помогу патриарху. Галиматья про всяких там ментов и им подобных всяких Рэмбов - тошнотворная современная брехня и лабуда.
aleksei123m 08 июля 2018 | 14:54
Есть такая поговорка;- "Помолчи, за умного сойдешь."
Плохо, что Гундяеву ее не придерживается.
don_ballon 08 июля 2018 | 14:54
Да это поколенческое. Человек в возрасте просто не способен воспринимать современное кино чисто визуально. Ему непонятен монтаж, клиповая смена кадра, он теряет нить и обожает флешбэки, он тугодум по отношению к современному кино. К тому же, воспитан на искусстве советском, то есть, бесполом и эротические кадры смущают его. Разумеется, кино не может никого и ничему научить, уж любви-так точно. Моей жене сестра подарила как-то сто советских фильмов ещё на дисках. Редкий из них можно смотреть без тошноты.
simfu 08 июля 2018 | 14:56
Ой, в среду два придурка изведутся на гуано от истерики по этому поводу.
confessa 08 июля 2018 | 15:00
чего вдруг ?
paulik69 08 июля 2018 | 15:02
не тот ли это Гундяев, что живет с «родственницей» в покрытой нанопылью квартире?
demosua 08 июля 2018 | 15:02
"эти фильмы развивают в людях похоть и способность хитрить." - у него это уже развито, поэтому другим не желает...
kotvik 08 июля 2018 | 15:05
Хитрить? А как быть с историей исчезнувших часов?
sborisych 08 июля 2018 | 15:09
Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино
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А кто это?
yralez 08 июля 2018 | 15:23
Кирилл в трусах на яхте.......там тоже развевались трусы, а не любовь.
kokapu 08 июля 2018 | 15:32
Патриарху, наверное, понравилась бы класика: "Триумф воли".