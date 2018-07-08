Патриарх Кирилл раскритиковал современное кино

По словам предстоятеля РПЦ, эти фильмы развивают в людях похоть и способность хитрить. Патриарх также сказал, что современная культура часто разрушает способность людей любить друг друга. По его словам, среди современных фильмов нет ни одного — развивающего любовь, пишет агентство Интерфакс. Выступление было приурочено к сегодняшнему празднику – Дню семьи, любви и верности. В этот день РПЦ чтит память покровителей семьи и брака.