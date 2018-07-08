Суд в Кемерове продлил до 72-х часов срок задержания сотрудника противопожарной службы Андрея Бурсина
Об этом сообщает корреспондент агентства Интерфакс из зала суда. Бурсина обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где в марте погибли 60 человек. Сотрудника противопожарной службы задержали в субботу.
Комментарии1
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amrigo 08 июля 2018 | 14:38
При чём тут пожарный, если систему коррупции возглавляет глава МЧС и главарь всея Руси.