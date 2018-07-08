Суд в Кемерове продлил до 72-х часов срок задержания сотрудника противопожарной службы Андрея Бурсина

Об этом сообщает корреспондент агентства Интерфакс из зала суда. Бурсина обвиняют в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где в марте погибли 60 человек. Сотрудника противопожарной службы задержали в субботу.