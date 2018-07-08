Арестован гендиректор аэропорта «Якутск»

Николая Местникова подозревают в получении взяток от бизнесменов на 14 миллионов рублей, сообщает агентство Интерфакс. Руководителя аэропорта взяли под стражу. По версии следствия, Местников получал деньги от предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса.