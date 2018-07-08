Арестован гендиректор аэропорта «Якутск»
Николая Местникова подозревают в получении взяток от бизнесменов на 14 миллионов рублей, сообщает агентство Интерфакс. Руководителя аэропорта взяли под стражу. По версии следствия, Местников получал деньги от предпринимателей за беспрепятственное ведение бизнеса.
Комментарии3
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gvs 08 июля 2018 | 14:37
Взятки сбрасывали прямо с самолетов в виде золотых слитков ))))
i_c_e 08 июля 2018 | 14:41
Это «крыша» называется, когда «за беспрепятственное ведение бизнеса». Взятки несколько по-другому работают.
roma_stolnyy 08 июля 2018 | 15:16
По традиции взятку передавал человек с лыжного комбината из Кирова.