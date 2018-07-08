В результате утечки токсичного химиката в грузовом терминале аэропорта Варшавы пострадали 14 человек

Об этом сообщают местные СМИ. Вещество, как выяснилось, оказывает раздражающее действие на слизистые. Всех пострадавших госпитализировали. Действие химиката нейтрализовано. Источником утечки, по предварительным данным, стала бочка с химическим веществом, которая не была герметична. Внутри находился цианистый бензил, который используется при производстве лекарств.