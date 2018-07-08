В результате утечки токсичного химиката в грузовом терминале аэропорта Варшавы пострадали 14 человек
Об этом сообщают местные СМИ. Вещество, как выяснилось, оказывает раздражающее действие на слизистые. Всех пострадавших госпитализировали. Действие химиката нейтрализовано. Источником утечки, по предварительным данным, стала бочка с химическим веществом, которая не была герметична. Внутри находился цианистый бензил, который используется при производстве лекарств.
Комментарии6
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gvs 08 июля 2018 | 14:35
Опять "Новичок" ? ))))))
tom_tom 08 июля 2018 | 14:38
Агрессивный блок НАТО напоминает, что все оставшиеся в ЧМ-2018 четыре команды представляют страны НАТО.
m_doc 08 июля 2018 | 14:48
tom_tom: Татышо? А чёж тады прокладки верещали, как резаные, что у цивилизованных футбол/спорт вне политики? Врали, выходит, прокладки-та. Экие, панимаишь, шельмы.
r88w556xl4 08 июля 2018 | 14:57
Оказывается, Новичок в Англию из Польши бочками завозят.
r88w556xl4 08 июля 2018 | 15:00
Сейчас под новостью во всю стоял бы прокладочный визг, если бы вместо Варшавы фигурировала Москва. Но на своё рукопожатое русофобы никогда голос не подымут. Хоть 100 человек от бочки с химикатами в Польше умрут - язвительных и осуждающих комментариев от русофобов не будет.
parasuk_ 08 июля 2018 | 15:22
Газ дурачок. Министр обороны польши нашел следы клея на обуви польских футболистов :)