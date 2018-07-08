Апелляционная жалоба защиты Апфельбаум на ограничение ознакомления с материалами дела будет рассмотрена судом 9 июля

Мосгорсуд 9 июля рассмотрит апелляционную жалобу бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, обвиняемой в хищении государственных средств, на ограничение в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат директора РАМТ Ирина Поверинова.

«Басманный суд по ходатайству следствия нас ограничил в ознакомлении с материалами дела. Невзирая на наши категорические возражения, суд вынес постановление об ограничении в чтении, и рекомендовал нам за оставшееся время ознакомиться с оставшимися томами. Нами была подана апелляционная жалоба, и было назначено на 2 июля апелляционное рассмотрение. Дело было заслушано, и совершенно неожиданно по непонятным причинам слушание дела и вынесение решения отложили на 9 июля», — сказала она.

По словам Повериновой, постановление суда — ускорить ознакомление с уголовным делом — практически «невыполнимо».

«Уголовное дело состоит из 258 томов, дело экономическое, Софья Апфельбаум не признает себя виновной, также как и другие фигуранты уголовного дела. Поэтому нам нужно было внимательно знакомиться, читать огромное количество материалов дела, которое состоит из финансовых документов, протоколов допроса. Мы физически не успеваем», — отметила адвокат.

Поверинова рассчитывает, что суд прислушается к доводам защиты и даст больше времени на ознакомление.

«Появилась надежда, что постановление отменят, потому что если бы Мосгорсуд хотел оставить это постановление без изменения, наверное, он бы это сделал 2 июля. Мы надеемся и верим в справедливость и в то, что в нашем государстве есть порядочные люди, к нам все-таки прислушаются, поверят в нашу невиновность, позволят нам подготовиться к рассмотрению дела по существу», — заключила Поверинова.

В мае суд обязал всех фигурантов основного дела «Седьмой студии» — Серебренникова, Апфельбаум, а также бывшего генерального продюсера организации, бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и экс-гендиректора Юрия Итина — завершить ознакомление с материалами расследования к 19 июля.