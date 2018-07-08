Один из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза больше 10 раз встречался с российским послом

Один из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бизнесмен Аарон Бэнкс, больше десяти раз встречался с российским послом в Лондоне. Английские журналисты, тем временем, пытаются найти финансовые связи Бэнкса с Москвой.

Женатый на россиянке владелец страховой компании GoSkippy Аарон Бэнкс, выступивший главным спонсором кампании в поддержку Brexit, по меньшей мере, 11 раз встречался с российским послом в Великобритании Александр Яковенко, — об этом пишет газета The Guardian. Переговоры Аарона Бэнкса с руководителем дипмиссии проходили перед референдумом о выходе Британии из ЕС, а также спустя два месяца после него. Национальное агентство по борьбе с преступностью уже давно интересуется связями Бэнкса с Россией. Из документов, полученных правоохранителями, следует, что британскому бизнесмену Москва предложила три довольно выгодных сделки. Речь идет о приватизации доли алмазодобывающей компании «Алроса», а также приобретении золотых рудников в Гвинее. Сам предприниматель, впрочем, свое участие в этих проектах отрицает.

В кампанию по выходу Британии из Евросоюза, а также партии, поддерживающей Brexit, Аарон Бэнкс суммарно вложил порядка десяти миллионов фунтов стерлингов.