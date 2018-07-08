Один из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза больше 10 раз встречался с российским послом
Один из главных спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бизнесмен Аарон Бэнкс, больше десяти раз встречался с российским послом в Лондоне. Английские журналисты, тем временем, пытаются найти финансовые связи Бэнкса с Москвой.
Женатый на россиянке владелец страховой компании GoSkippy Аарон Бэнкс, выступивший главным спонсором кампании в поддержку Brexit, по меньшей мере, 11 раз встречался с российским послом в Великобритании Александр Яковенко, — об этом пишет газета The Guardian. Переговоры Аарона Бэнкса с руководителем дипмиссии проходили перед референдумом о выходе Британии из ЕС, а также спустя два месяца после него. Национальное агентство по борьбе с преступностью уже давно интересуется связями Бэнкса с Россией. Из документов, полученных правоохранителями, следует, что британскому бизнесмену Москва предложила три довольно выгодных сделки. Речь идет о приватизации доли алмазодобывающей компании «Алроса», а также приобретении золотых рудников в Гвинее. Сам предприниматель, впрочем, свое участие в этих проектах отрицает.
В кампанию по выходу Британии из Евросоюза, а также партии, поддерживающей Brexit, Аарон Бэнкс суммарно вложил порядка десяти миллионов фунтов стерлингов.
Комментарии7
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plank1957 08 июля 2018 | 14:19
Сдали Бэнкса с потрохами. Вопрос: кто и как? А там может и еще что-то накопают.
semia 08 июля 2018 | 14:22
Не сомневаюсь.что путин влез. А цель? Он что думает,что все придут к нему? Что получили в результате развала СССР? 18 или 19 непредсказуемых (Прибалтика не в этом списке) диктаторов придурков. Кому от этого лучше? Не придут они к Володьке,а если и будет развал,то крепче станет США и Китай,но никак не Россия
sasass 08 июля 2018 | 14:23
Развалить ЕС не получиться - на страже 4й Рейх стоит ....
radionews 08 июля 2018 | 14:34
sasass: нет - Китай сидит в засаде, проштудировав крымскую методичку. Гибридная территория под ворованные названием Россия доматывает последнее что у нее осталось - саму территорию, с крепостными.
yralez 08 июля 2018 | 14:32
Не свои ведь деньги вложил, не жалко.
radionews 08 июля 2018 | 14:32
Аарон, как и Трамп, за бесплатно чихать не будет, не то что встречаться.
boseal 08 июля 2018 | 14:35
Более менее адекватные и логичные поводы для новых санкций у ребятишек закончились видать).