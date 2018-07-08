Великобритания не планирует вводить новые санкции против России из-за инцидента в Эймсбери

Как сказал в интервью телеканалу Скай Ньюс министр внутренних дел Саджид Джавид, ведомство не хочет делать поспешных выводов. В конце июня двое граждан Великобритании в Эймсбери были доставлены в больницу с признаками отравления «Новичком». Это нервно-паралитическое вещество, которое использовалось для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – в марте этого года.