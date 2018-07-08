Мособлизбирком сегодня зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора Подмосковья
Борис Надеждин от «Партии роста» и Игорь Чистюхин от «Справедливой России» оказались первыми, кого Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала в качестве кандидатов. Всего о желании баллотироваться заявляли 10 человек, но необходимые документы в избирком предоставили только шесть претендентов. Кандидаты от партий «Яблоко», «Родина», ПАРНАС и «Коммунисты России», вероятнее всего, до выборов будут не допущены — они не смогли собрать необходимое количество подписей для преодоления муниципального фильтра.
Между тем, документы на участие в выборах сдал также действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, выдвинутый от «Единой России». Он считается фаворитом губернаторской гонки. Напомню, что на прошлых выборах Воробьев набрал почти 80% голосов. Однако в этом году, отмечают эксперты, из-за массовых экологических протестов он вряд ли получит такую поддержку.
Окончательный список кандидатов Мособлизбирком обнародует 15 июля.
Выборы губернатора Московской области пройдут в 9 сентября. В этот же москвичи будут голосовать за будущего мэра столицы
Комментарии3
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ugiazov 08 июля 2018 | 14:16
И так ясно что из оппозиции хрен кого пропустят.
sasass 08 июля 2018 | 14:20
Это значит выборы прошли - выбрали оленей для Собянина и теперь запрягутся в нарты и будут его тащить а мэрию...
nns33 08 июля 2018 | 14:29
sasass: С этими псевдовыборами давно всё понятно.