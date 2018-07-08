Мособлизбирком сегодня зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора Подмосковья

Борис Надеждин от «Партии роста» и Игорь Чистюхин от «Справедливой России» оказались первыми, кого Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала в качестве кандидатов. Всего о желании баллотироваться заявляли 10 человек, но необходимые документы в избирком предоставили только шесть претендентов. Кандидаты от партий «Яблоко», «Родина», ПАРНАС и «Коммунисты России», вероятнее всего, до выборов будут не допущены — они не смогли собрать необходимое количество подписей для преодоления муниципального фильтра.

Между тем, документы на участие в выборах сдал также действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, выдвинутый от «Единой России». Он считается фаворитом губернаторской гонки. Напомню, что на прошлых выборах Воробьев набрал почти 80% голосов. Однако в этом году, отмечают эксперты, из-за массовых экологических протестов он вряд ли получит такую поддержку.

Окончательный список кандидатов Мособлизбирком обнародует 15 июля.

Выборы губернатора Московской области пройдут в 9 сентября. В этот же москвичи будут голосовать за будущего мэра столицы