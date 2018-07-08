Омск и Новосибирск сегодня присоединились к акциям против предстоящей пенсионной реформы
Участники потребовали отправить в отставку российское правительство. В Новосибирске митингующие говорили, что увеличение пенсионного возраста только навредит простому народу, — передает телеканал ОТР.
На митинг в Новосибирске, по данным организаторов, пришли около двухсот человек. На акцию в Омске – около двух тысяч, — отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии17
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astet 08 июля 2018 | 14:10
Правительство отправить в отставку,
а Путину поставить памятник за то,
что он так здорово развёл
новосибирское и омское быдло!!!
tom_tom 08 июля 2018 | 14:22
Агрессивный блок НАТО напоминает, что все оставшиеся в ЧМ-2018 четыре команды представляют страны НАТО.
radionews 08 июля 2018 | 14:27
tom_tom: а, то есть, войска НАТО уже введены на территорию России, и судя по восторгам расиянцам, благополучно, при всеобщем поддержансе, оккупировали ее через телевизор?
hrenvam 08 июля 2018 | 14:11
Омичи собрались недалеко от станции метро "Пушкинская" .
Самое короткое метро в мире: всего одна станция.
Остальное украдено...
ivanov356 08 июля 2018 | 14:11
"Участники потребовали отправить в отставку российское правительство"
Профсоюзы, коммунисты рукой водили. Уж очень аккуратненько главного тирана обошли.
y20160414 08 июля 2018 | 14:12
Хватит паразитировать на государстве! Верёвку и мыло вам, а не пенсию!
alex_d 08 июля 2018 | 14:20
омск и новосибирск присоединились... омск и новосибирска потребовали...
вышло 200 человек...
ни у кого диссонанса эти фразы не вызывают?
vla7815 08 июля 2018 | 14:27
alex_d: Нет, не вызывают. После принятия пакета антиконстуционных и антинародных законов - не вызывают. Этими законами людям одели кандалы и наручники и пристегнули по их домашним казематам.
alex_d 08 июля 2018 | 14:42
vla7815: какие законы мешают прийти на санкционированный митинг хотя бы десяткам тысяч (хотя и это было бы ни о чем)?
может, все-таки, не такое уж большое число людей эта реформа возмущает, как вам кажется?
radionews 08 июля 2018 | 14:21
Эй, участники из Омска и Новосибирска!
Ну и как - отправили вы правительство в отставку?
А может, Путин с Медведевым к вам вышли, извинялись?
Сколько там вас было - миллион, три, пять? Или четыре пенса-бездельника?
Чтобы ваш писк можно было считать минимально не случайным, поголовье протестующих должно быть более 5% от общего числа, то есть не менее 7,15 миллионов особей. Вы все поняли? Вы поняли, что вы - простые пиндосовские прокладки, майданяшие за подачку от госдепа, то есть госизменники?
sasass 08 июля 2018 | 14:25
Видимо премьерство Димона закончиться на пенсионной реформе...
ura_123 08 июля 2018 | 14:38
sasass: Видимо рассияне закончатся на реформах Димона...
y20160414 08 июля 2018 | 14:48
ura_123:
Скорей бы!.. Этот генетический мусор мешает развиваться нормальным людям.
mozhem_povtorit 08 июля 2018 | 14:26
Путин спаси!
ppvngavr 08 июля 2018 | 14:27
Читайте обо всем этом в публикации: "Пенсионный кульбит Путина":
http://www.proza.ru/2018/06/28/564
amrigo 08 июля 2018 | 14:46
При чём тут правительство, если правит только главарь всея Руси, Димоны всякие на подтанцовках.
demosua 08 июля 2018 | 15:11
"Участники потребовали отправить в отставку российское правительство" - участники думают, что новое правительство снизит пенсионный возраст или оставит всё как есть? Очень интересно