Омск и Новосибирск сегодня присоединились к акциям против предстоящей пенсионной реформы

Участники потребовали отправить в отставку российское правительство. В Новосибирске митингующие говорили, что увеличение пенсионного возраста только навредит простому народу, — передает телеканал ОТР.

На митинг в Новосибирске, по данным организаторов, пришли около двухсот человек. На акцию в Омске – около двух тысяч, — отмечает агентство Интерфакс.