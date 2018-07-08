Одного из пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса на МКАДе эвакуировал вертолет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Авария произошла сегодня утром на 22-м километре МКАДа. По предварительным данным, всего пострадали три человека. Автобус столкнулся с грузовиком.