ФИФА разбирается в ситуации, связанной с видеороликом, который записал защитник сборной Хорватии

Об этом сообщила пресс-служба организации. Домагой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира выложил в Интернет ролик, где он выкрикивает «Слава Украине». В кадре также виден бывший футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», после публикации ролика Вида сказал, что в его словам не было политики. Он добавил, что это была шутка для его друзей из киевского клуба «Динамо». «Я люблю русских и люблю украинцев», — сказал футболист.