ФИФА разбирается в ситуации, связанной с видеороликом, который записал защитник сборной Хорватии
Об этом сообщила пресс-служба организации. Домагой Вида после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира выложил в Интернет ролик, где он выкрикивает «Слава Украине». В кадре также виден бывший футболист хорватской сборной Огнен Вукоевич.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», после публикации ролика Вида сказал, что в его словам не было политики. Он добавил, что это была шутка для его друзей из киевского клуба «Динамо». «Я люблю русских и люблю украинцев», — сказал футболист.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
echo_shar 08 июля 2018 | 13:47
Поклонники Бандеры на столько обосрали лозунг "Слава Украине"...
Теперь большинство людей представляют, что его могут орать только быдлоподобные малолетки-нацики в наколках со свастиками по всему телу.
testmeter 08 июля 2018 | 13:52
echo_shar: "Теперь большинство людей" ///
Это то самое 86%-е большинство, которое питается киселем на соловьевом помете?
polikarpich 08 июля 2018 | 13:55
echo_shar: Не поверите, почти то же самое и с лозунгом "Слава России!".
И, заметьте, лозунг звучит, как "Слава Украине", а не "Слава Бандере" или "Слава фюреру".
abuvgrobu 08 июля 2018 | 13:51
Пидор усташский..
antirussianempire 08 июля 2018 | 13:58
путин и его нацистские оккупанты
josepp 08 июля 2018 | 13:52
Да бог с ним. Дело его совести.. Зачем из пустышки устраивать целую историю
testmeter 08 июля 2018 | 13:56
josepp: Действительно, бессовестный какой? Мало того, что фошизд-русофоб, осмелился два гола забить мимо акинфеевской пятки, так еще и любит Украину, в которой прошла изрядная часть его спортивной молодости.
chernyij 08 июля 2018 | 13:54
Героям слава!
testmeter 08 июля 2018 | 14:01
И чем ФИФА недовольное? Путин теперь денюжек не даст? Мало им того, как они обосрались со взятками по присуждению права проведения этого ЧМО в Мордоре?