В аэропорту Екатеринбурга задержан пьяный пассажир, устроивший дебош на борту

Как сообщает агентство ТАСС, мужчина, летевший «Уральскими авиалиниями» из Москвы, нецензурно выражался, пил спиртное, а когда экипаж попытался забрать у него алкоголь, устроил скандал. В аэропорту Кольцово пассажира встретили сотрудники транспортной полиции.