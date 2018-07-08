В аэропорту Екатеринбурга задержан пьяный пассажир, устроивший дебош на борту
Как сообщает агентство ТАСС, мужчина, летевший «Уральскими авиалиниями» из Москвы, нецензурно выражался, пил спиртное, а когда экипаж попытался забрать у него алкоголь, устроил скандал. В аэропорту Кольцово пассажира встретили сотрудники транспортной полиции.
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serjo1977 08 июля 2018 | 13:51
Пару недель в обезьяннике и хороший штраф "герою".
hrenvam 08 июля 2018 | 13:51
Это лечится высаживанием с самолета...
chernyij 08 июля 2018 | 13:56
Надо летать "Уральскими пельменями"