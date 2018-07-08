В Омске и Новосибирске прошли митинги против повышения пенсионного возраста
Помимо прочего, участники потребовал отправить в отставку правительство России, — сообщает агентство Интерфакс. В Омске на согласованную с властями акцию, по данным организаторов, вышли около двух тысяч человек. Митингующие подчеркивали, что пенсионная реформа не учитывает мнение людей. Организаторами этого митинга стали представители нескольких политических партий. В Новосибирске акцию организовали коммунисты. Участники со сцены говорили о том, что повышение пенсионного возраста приведет к росту безработицы. Представители КПРФ выступали за референдум, посвященный грядущей пенсионной реформе. По данным организаторов, в митинге приняли участие около двухсот человек.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
parasuk_ 08 июля 2018 | 13:50
Навальнят опять ссаными тряпками с митинга выгнали :)
radionews 08 июля 2018 | 13:52
Лишь бы Путин остался. С его соратниками - местным, Тимченко, якуниным, рогозиным, золотовым и прочими.
Путин форева!!
И тогда вас никакие правительство не спасет.
polikarpich 08 июля 2018 | 13:58
radionews: По своему действию и поступкам он похож на агента влияния, засланного рептилоидами.