В оздоровительном лагере Удмуртии отравились 20 детей

Следователи начали проверку, — сообщает агентство Интерфакс. Заболели дети в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавшие в лагере «Волна». Двое госпитализированы. Лагерь закрыт. Всего в нем отдыхали больше 130 детей. Их отправляют по домам, — сообщили в управлении СКР по Удмуртии.