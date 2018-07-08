В оздоровительном лагере Удмуртии отравились 20 детей
Следователи начали проверку, — сообщает агентство Интерфакс. Заболели дети в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавшие в лагере «Волна». Двое госпитализированы. Лагерь закрыт. Всего в нем отдыхали больше 130 детей. Их отправляют по домам, — сообщили в управлении СКР по Удмуртии.
Комментарии4
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ihtamnet 08 июля 2018 | 13:43
Ужас. Никогда своих детей не отправлю в лагерь. Отдашь ребенка и не получишь назад, а виновата будет баба Маша, что компот разливает.
polikarpich 08 июля 2018 | 13:50
ihtamnet: Такова участь российских "баб Маш" и "пожарных".
Кого же виноватить? Не "серьёзных и уважаемых людей" же, которые провиант поставляют? Этак слишком далеко зайти можно.
polikarpich 08 июля 2018 | 13:45
Это шоковая терапия. Альтернативный метод оздоровления особым путём. Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее.
ugas 08 июля 2018 | 14:04
Рожайте больше, россияне, потому что скоро может не остаться ни стариков, ни детей. Надеяться вам будет не на кого, кроме воровской власти.