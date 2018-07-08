Проезжую часть и тротуары на многих улицах Москвы сегодня затопило из-за дождей
Ливневки не справлялись с потоком воды. Дожди ожидаются и на следующей неделе, однако они будут кратковременными, сказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.
К концу недели температура, как ожидается, повысится до 32 градусов.
Комментарии4
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tvitov66 08 июля 2018 | 13:17
Хм ... дожди были всегда, а вот плитка ... Совпадение? Не думаю!
hrenvam 08 июля 2018 | 13:33
Это слёзы российских болельщиков...
asyrj 08 июля 2018 | 13:38
А че, плитка не держит, что ли?
Надо еще раз переложить.
idontbelieve 08 июля 2018 | 13:56
asyrj: Можно ,конешно,денег у Москвы хватит. Можно после каждого ливня новую плитку вбухать. А можно водосточные каналы и ливневки привести в порядок на годы ,но для этого нужен рачительный настоящий хозяин,а не пилитель бабла.