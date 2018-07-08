Проезжую часть и тротуары на многих улицах Москвы сегодня затопило из-за дождей

Ливневки не справлялись с потоком воды. Дожди ожидаются и на следующей неделе, однако они будут кратковременными, сказал «Эху Москвы» ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

К концу недели температура, как ожидается, повысится до 32 градусов.