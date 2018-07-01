В Турции увольняют более 18 тысяч госслужащих

Выпущено соответствующее постановление. Решение связано с попыткой переворота в 2016 году. После введения чрезвычайного положения два года назад подобные массовые увольнения в Турции перестали быть редкостью. Об этом «Эху Москвы» сказал турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.

«В Турции, начиная с 15 июля 2016 года, когда была попытка переворота власти, продолжаются увольнения госслужащих. Сегодня еще раз массово уволили более 18 тысяч человек, среди которых госработники, чиновники, военные, полицейские. Основная масса увольнений лежит на полицейских. Их обвиняют в том, что они якобы были связаны с движением Фетхуллаха Гюлена, кого и обвиняют в организации переворота», — сказал он.

«На сегодняшний день уволено более 100 тысяч госслужащих, и это в основном полицейские, военные и другие чиновники, которые работали в разных министерствах. Раньше в Турции не могли так легко увольнять чиновников, потому что надо было вести расследование. Было трудно уволить даже одного госслужащего или чиновника. Но с введением чрезвычайного положения этот процесс очень облегчился», — сказал журналист.

Камбуроглу отметил, что, вероятно, после завтрашней инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана режим чрезвычайного положения будет отменен.