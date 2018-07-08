Сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате мира

Накануне вечером в серии послематчевых пенальти команда проиграла Хорватии со счетом 3:4.

Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча в эфире Первого канала не смог сдержать слез.

В этой игре команда сделала всё возможное, — сказал после матча полузащитник Денис Черышев. Он добавил, что сборная постоянно чувствовала поддержку болельщиков.

Игра, которую продемонстрировала сборная России в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Хорватии, превзошла ожидания болельщиков, — считает спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом он сказал на своем ЮТьюб-канале.

Несмотря на проигрыш национальной сборной, в соцсетях фанаты благодарили футболистов за игру и эмоции, оставляли в соцсетях сообщения с хештегом «Спасибо за борьбу», а на улицах болельщики гуляли с российскими флагами и радовались успехам команды на нынешнем турнире.

Сегодня в четыре часа дня сборная собирается встретиться с болельщиками в Фан-зоне на Воробьевых горах, чтобы поблагодарить за поддержку.

Между тем, выступлением российской команды остались довольны далеко не все.

Больше всего от недовольных результатом четвертьфинального матча болельщиков досталось игрокам, не сумевших поразить ворота хорватов в серии послематчевых пенальти. Речь идет о защитнике Марио Фернандесе и форварде Федоре Смолове. На странице последнего в Instagram в комментариях к одному из постов подписчики оставили большое число критических замечаний в адрес футболиста. Зачастую не стесняясь в выражениях, пользователи обвиняли Смолова в вялой и неубедительной игре на протяжении всех матчей сборной России. «Федя! — Гласит один из комментариев. — Зайди в раздевалку и извинись перед всеми! Только ты не играл на этом чемпионате! Играли все, кроме тебя!». Нашлось, впрочем, немало россиян, поддержавших Смолова. Прощения у команды, кстати, в раздевалке после матча попросил другой футболист российской сборной Марио Фернандес. «Я сделал ошибку, нужно в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — сказал Фернандес. В целом же накануне вечером, несмотря на проигрыш, даже политические оппоненты сошлись во мнении, что российской сборной стоит гордиться. Алексей Навальный у себя в Twitter написал: «Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали «Россия!». В комментариях к твиту оппозиционному политику некоторые не преминули напомнить о коррупционных скандалах, связанных с подготовкой чемпионата. А один из подписчиков Навального указал, что голкипер Игорь Акинфеев был доверенным лицом Владимира Путина как кандидата на минувших выборах.

За вчерашнюю игру национальную сборную поблагодарили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в Кремле. Путин пригласил главного тренера команды Станислава Черчесова и футболистов на встречу, чтобы обсудить выступление сборной на этом турнире.

Сам Черчесов считает, что на сегодняшний день команда сделала максимум. Черчесов пока не знает, останется ли он на своем посту.

Между тем, об уходе уже заявили двое игроков. Полузащитник Александр Самедов сообщил, что больше не будет выступать за сборную, а защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

Полуфиналы на чемпионате мира по футболу начнутся во вторник. Борьбу за Кубок мира продолжают сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии.