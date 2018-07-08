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13:00, 08 июля 2018

Сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате мира

Накануне вечером в серии послематчевых пенальти команда проиграла Хорватии со счетом 3:4.
Нападающий сборной России Артем Дзюба после матча в эфире Первого канала не смог сдержать слез.

В этой игре команда сделала всё возможное, — сказал после матча полузащитник Денис Черышев. Он добавил, что сборная постоянно чувствовала поддержку болельщиков.

Игра, которую продемонстрировала сборная России в матче четвертьфинала чемпионата мира против команды Хорватии, превзошла ожидания болельщиков, — считает спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом он сказал на своем ЮТьюб-канале.

Несмотря на проигрыш национальной сборной, в соцсетях фанаты благодарили футболистов за игру и эмоции, оставляли в соцсетях сообщения с хештегом «Спасибо за борьбу», а на улицах болельщики гуляли с российскими флагами и радовались успехам команды на нынешнем турнире.

Сегодня в четыре часа дня сборная собирается встретиться с болельщиками в Фан-зоне на Воробьевых горах, чтобы поблагодарить за поддержку.

Между тем, выступлением российской команды остались довольны далеко не все.
Больше всего от недовольных результатом четвертьфинального матча болельщиков досталось игрокам, не сумевших поразить ворота хорватов в серии послематчевых пенальти. Речь идет о защитнике Марио Фернандесе и форварде Федоре Смолове. На странице последнего в Instagram в комментариях к одному из постов подписчики оставили большое число критических замечаний в адрес футболиста. Зачастую не стесняясь в выражениях, пользователи обвиняли Смолова в вялой и неубедительной игре на протяжении всех матчей сборной России. «Федя! — Гласит один из комментариев. — Зайди в раздевалку и извинись перед всеми! Только ты не играл на этом чемпионате! Играли все, кроме тебя!». Нашлось, впрочем, немало россиян, поддержавших Смолова. Прощения у команды, кстати, в раздевалке после матча попросил другой футболист российской сборной Марио Фернандес. «Я сделал ошибку, нужно в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах. Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — сказал Фернандес. В целом же накануне вечером, несмотря на проигрыш, даже политические оппоненты сошлись во мнении, что российской сборной стоит гордиться. Алексей Навальный у себя в Twitter написал: «Спасибо вам, ребята, за то, что миллионы людей одновременно скандировали «Россия!». В комментариях к твиту оппозиционному политику некоторые не преминули напомнить о коррупционных скандалах, связанных с подготовкой чемпионата. А один из подписчиков Навального указал, что голкипер Игорь Акинфеев был доверенным лицом Владимира Путина как кандидата на минувших выборах.

За вчерашнюю игру национальную сборную поблагодарили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в Кремле. Путин пригласил главного тренера команды Станислава Черчесова и футболистов на встречу, чтобы обсудить выступление сборной на этом турнире.

Сам Черчесов считает, что на сегодняшний день команда сделала максимум. Черчесов пока не знает, останется ли он на своем посту.

Между тем, об уходе уже заявили двое игроков. Полузащитник Александр Самедов сообщил, что больше не будет выступать за сборную, а защитник Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

Полуфиналы на чемпионате мира по футболу начнутся во вторник. Борьбу за Кубок мира продолжают сборные Бельгии, Франции, Англии и Хорватии.

Комментарии

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gordy 08 июля 2018 | 13:11

Вот заладили: "Завершила, завершила"... Ну не умерла же? Пожелаем ей успехов на будущее!

pro_hanov 08 июля 2018 | 13:39

gordy: Сборная-то завершила, а пенсионный возраст и НДС в 20% остались. "Ели, пили, веселились, подсчитали - прослезились" (с)

zor 08 июля 2018 | 13:51

gordy: Нужно отдать должное-боролись.
Сделали невозможное-вышли в 1/4
Потолок конечно же - 1/8

Сравниваю их игру с теми кто не вышел в 1\4 (Япония,Корея,Мексика,Дания ,Швейцария,Нигерия,Косто Рико)-конечно же игра россиян блеклая .
Сравнивая с теми, кто так же не прошел в 1\2(Бразилия,Швеция,Уругвай,,), то игра россиян -никакая.

Нужно взять в расчет,игры были домашние.Трибуны были 12-м и 13-м игроками.

aallttoo 08 июля 2018 | 13:13

Если в матче РФ-Египет выиграла РФ - то это означает что РФ разгромила Египет
Если в матче РФ-Хорватия выиграла Хорватия - то ....сборная России по футболу завершила выступление на чемпионате мира....
а не Хорватия разгромила сборную РФ?

alexey65 08 июля 2018 | 13:21

aallttoo: Тебе, как полуграмотному, разъясняю, что о разгроме можно говорить при разнице в счете три мяча и более. А матч с хорватами завершился вничью и победитель выявлялся при помощи пенальти. Раньше жребий бросали.

holic 08 июля 2018 | 13:23

aallttoo: Не, ну мучалась-мучалась, типа в футбол. А потом - раз такая и говорит - все, шабаш. т.е завершаю я....

estamp 08 июля 2018 | 13:46

aallttoo: а не Хорватия разгромила сборную РФ?
---
1. По послематчевым пинальти? Разве кто-то говорил, что Россия разгромила Испанию? А если Россия выиграла б 3:1 с игры, говорили бы. И были б правы.
2. Проигрыш Египта от России еще не прекращал их выступления на ЧМ.
Ипать ты д..ил!

estamp 08 июля 2018 | 13:51

aallttoo: А вообще хотелось бы послушать насколько успешно выступает сборная твоей страны.

gostrax 08 июля 2018 | 13:25

В красивой наполненной драматизма борьбе сборная Германии уступила сборной СССР при Сталинграде!Фюрер поблагодарил парней ща прекрасную игру и пожелал Красной армии удаче в полуфинале.

andy66 08 июля 2018 | 13:26

российская сборная едет домой )))

polikarpich 08 июля 2018 | 13:34

andy66: Чумаданы им помочь поднести?
:-)

(комментарий скрыт)

putin_itogy 08 июля 2018 | 13:29

Представляю плачущего Дзюбу...
Это как плачущий Золотов.
После разгона митингов протеста,
после работы снайперов..

srk2658lu 08 июля 2018 | 13:56

putin_itogy: Покажите плачущего Дзюбу, победителя силовых поединков на ЧМ2018!

nikvol 08 июля 2018 | 13:33

Лучше в равной игре уступить по пенальти хорватам, чем по игре слить англичанам.

kazlevich1949 08 июля 2018 | 13:35

Все понимаем. Поэтому ничего не можем понять - может быть не стоило хотя бы ЖКХ отключать "небесной канцелярии" горячую воду... дополнительно не расстраивать "старика"?

skanon 08 июля 2018 | 13:36

Молодцы, выложились по полной, только, вот, выкладывать-то оказалось, уж, и не так много - спиртное, бабы, курево и мельдоний забрали бОльшую часть того, что им было отпущено. (

vincenttt 08 июля 2018 | 13:42

Наконец-то чемпионат мира очистился от этой черни и мерзости!

(комментарий скрыт)

srk2658lu 08 июля 2018 | 13:53

//В этой игре команда сделала всё возможное,//
А в Обращении к зрителям клялись сделать и невозможное!
Где невозможное?
А Федя Смолов последнее время не играл, а стриг бабло с рекламы.
Куда ни глянь, везде Федя, как Месси!
Зачем ему футбол?

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