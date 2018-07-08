Опытный образец тяжелого беспилотника «Охотник» разработки компании «Сухой» начнет полеты в этом году
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Контракт на разработку «Охотника» массой 20 тонн был подписан между военным ведомством и компанией «Сухой» семь лет назад.
Комментарии29
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tag188 08 июля 2018 | 12:46
Предыдущий опыт показывает, что достаточно показа мультика по центральным каналам.
fig_vvam 08 июля 2018 | 12:49
tag188: беспилотник это не корпус и двигатель.
Это, главным образом, система управления, т.е. качественная электроника.
А это именно то чего у России нет и не будет.
merelymy 08 июля 2018 | 12:58
Сидим мы сдругом на берегу синего моря и рыбу удим. Вдруг подходит растрепанный мужичок с портфелем и говорит человеческим голосом:
- Здесь летающая тарелка не проплывала?
- А вы чего?
- Прыг в тарелку и уплыли.
kapitonovih_36 08 июля 2018 | 12:59
fig_vvam: ага-ага...а вот усраина изобрела и произвела самый передовой в мире миномёт "Молот", который постоянно подрывается...уже 13 солдат всу погибло на полигонах от разрыва "Молота"...последний случай 6 июля сего года...подохли четыре и тяжело ранено восемь хероев...
parasuk_ 08 июля 2018 | 13:09
kapitonovih_36: Зато сейчас умные порашкины генералы спорят взрывается сам миномет или все-таки мина в нем :)
josepp 08 июля 2018 | 13:43
parasuk_: Расчет взрывается, от гордости и назло России .
fig_vvam 08 июля 2018 | 13:14
kapitonovih_36: А причем здесь Украина, если обосралась с электроникой Россия?
josepp 08 июля 2018 | 13:45
fig_vvam: Еще один Голопупеко.
ura_123 08 июля 2018 | 13:16
kapitonovih_36: parasuk_: вам обоим,вы бы хотя бы википедию почитали бы,про миномёты,прежде чем всякую бредятину нести.
serjo1977 08 июля 2018 | 13:37
ura_123: Какая ещё Википедия, когда от методички отклоняться не велено? Хотите под увольнение людей подвести?
mayk01_18 08 июля 2018 | 13:20
fig_vvam: Массой ДВАДЦАТЬ тн? Во где чудо-САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ БПЛА в мире..
Израильский Heron TR--длиной в 14 м высота 3м, размах крыльев 26 м и способный пролететь 14.8 тыс км с боевой нагрузкой в одну тонну-вести 5.3 тн...
Россия как всегда-вперде...
punyoshohlai 08 июля 2018 | 12:49
Очень к месту русская идеома про курочку в гнезде
punyoshohlai 08 июля 2018 | 12:57
punyoshohlai:
идиома
merelymy 08 июля 2018 | 13:07
punyoshohlai: идиома
Идеолома
josepp 08 июля 2018 | 13:47
punyoshohlai: Еще более уместна украинская идиома. Про хохла -затычку в каждой .................. .
glotze7 08 июля 2018 | 12:58
Грозна Россия мультиками да Ё-мобилями.
yralez 08 июля 2018 | 13:04
Нужда в нем какая ?
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 13:11
yralez: " Нужда в нем какая ? "
Рогозина возить, а то его туша никуда больше не помещается
putin_itogy 08 июля 2018 | 13:32
yralez: За НАВАЛЬНЫМ охотиться..
akrayzler 08 июля 2018 | 13:56
yralez: Дурацкий вопрос. Кокс возить. Пургу нести. Бабло осваивать.
max3446 08 июля 2018 | 13:09
Слава Великой России!
И как противовес. Президент Украины Петро Порошенко запретил ВСУ использовать миномёты «Молот».
Именно это «чудо украинского оборонпрома» взорвалось на Ровенском полигоне, убив и покалечив 12 «всушников».
«Министру обороны, генералу армии Украины Степану Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины, генералу армии Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить. И принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали ее снова.
Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять», — заявил Порошенко, выступая на торжествах по случаю 70-летия завода 410-й гражданской авиации.
А тут оказалось что образованию 404 (некогда Украина), впарили списанные джавелины, как ранее было с саксонами и хамерами
ura_123 08 июля 2018 | 13:21
max3446: Ой,шо ты копипастишь! А по поводу засекреченных рассейских потерь в мирное время ничего сказать не хочешь? Где то граната,где то танк,где то самострел,где то изнасилование,самоубийство,обрушившаяся казарма и т.д., и всё это в рассеюшке.
serjo1977 08 июля 2018 | 13:40
ura_123: А по поводу засекреченных рассейских потерь в мирное время ничего сказать не хочешь?
===
Что он может об этом сказать, если в методичке об этом не слова?
fig_vvam 08 июля 2018 | 13:22
max3446: Слава великому Путину, который дал указание не использовать Су-57 и Армату.
Российская армия обойдется новейшими Т-72Б.
ura_123 08 июля 2018 | 13:10
На базе Сухой Супер Джет?
Хотя совсем недавно,беспилотник почты России совершил прямо полёт Икара с приземлением в сосну)))
geovit 08 июля 2018 | 13:15
Он уж точно легче воздуха или как?
encopresis 08 июля 2018 | 13:31
Воронежцы, держитесь! Счастья и здоровья вам!
serjo1977 08 июля 2018 | 13:35
Конечно, молодцы, "суховцы". Но, может, эти деньги было лучше потратить на разработку чего-то БОЛЕЕ полезного - лекарства от рака, например...
sab171 08 июля 2018 | 13:46
у нас секреты хоть какие имеются или вечером на совещании что-то решили, в протокол записали- беспилотник, 20 тонн, с утра уже какой-то продажный прапорщик из МО продал к чертям таким же продажным тассовцам. Юлий Соломонович, ау-у, кто с прапорщиком расчитывался и почему фсбешники к вам не наведались за разглашение 20ти тонн вранья.