Родители подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, дали согласие на эвакуацию

Сегодня утром началась операция по вызволению участников футбольной команды и их тренера.

Мальчики вместе с тренером отправились в поход в пещеру две недели назад и пропали. В это время начались дожди, пещеру затопило. Подростков и тренера обнаружили в начале этой недели.