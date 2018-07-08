Родители подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, дали согласие на эвакуацию
Сегодня утром началась операция по вызволению участников футбольной команды и их тренера.
Мальчики вместе с тренером отправились в поход в пещеру две недели назад и пропали. В это время начались дожди, пещеру затопило. Подростков и тренера обнаружили в начале этой недели.
Комментарии4
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accyapa 08 июля 2018 | 12:51
Путин покусилсяь на самое святое: на детей! Организовал затопление в пещере детской футбольной команды. С расчётом на то, что их спасут, как раз к финалу: Мелкобритания - Малая Лягушатия.
Ради пиара Вова готов на всё!!!
Оргкомитет ЧМ2018 уже заявил, что готов оплатить чартер в Москву на финал для детской футбольной команды из Таиланда.
Красиво может получиться: Мелкобританцев и Малых Лягушатников на поле выведут спасённые дети.
odobryam_s 08 июля 2018 | 13:16
accyapa: Ипать ты урод!
neyexo 08 июля 2018 | 13:11
Очень опасная операция даже для опытных водолазов.
Мутная вода и темнота, острые скалы.
Сроки поджимают, после муссонных дождей эвакуация еще больше усложнится
odobryam_s 08 июля 2018 | 13:26
neyexo: А куда деваться? Каждая минута в таком месте тоже. знаете ли, здоровья не добавляет....