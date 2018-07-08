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12:31, 08 июля 2018

Число погибших в результате ливневых дождей в Японии возросло до 70 человек

Об этом сообщает агентство Киодо. Не менее сорока человек остаются в списках пропавших без вести. Спасательную операцию осложняют оползни.

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