В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Утром дождь привел к затоплению проезжей части и тротуаров на многих улицах. Коммунальщики утверждают, что бросили силы на то, чтобы устранить последствия. Синоптики, между тем, предупреждают, что с небольшими перерывами дождь будет идти как минимум до конца сегодняшнего дня.