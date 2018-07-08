В Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков
Утром дождь привел к затоплению проезжей части и тротуаров на многих улицах. Коммунальщики утверждают, что бросили силы на то, чтобы устранить последствия. Синоптики, между тем, предупреждают, что с небольшими перерывами дождь будет идти как минимум до конца сегодняшнего дня.
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