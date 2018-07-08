Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза не меньше 11 раз встречался с послом России

Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза не меньше 11-ти раз встречался с послом России. Тайных переговоров оказалось значительно больше, чем Аррон Бэнкс признавал. Об этом пишет издание Оbserver. Встречи проходили перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и в течение двух месяцев после него. Ранее газета Sundаy Times писала, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами, в том числе, с послом.