Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза не меньше 11 раз встречался с послом России
Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза не меньше 11-ти раз встречался с послом России. Тайных переговоров оказалось значительно больше, чем Аррон Бэнкс признавал. Об этом пишет издание Оbserver. Встречи проходили перед референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза и в течение двух месяцев после него. Ранее газета Sundаy Times писала, что Бэнкс участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией и обсуждал свой бизнес с российскими официальными лицами, в том числе, с послом.
Комментарии22
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danko1 08 июля 2018 | 12:43
Гадить и вносить раскол всюду- кредо Путина.
На это он никаких денег нищих россиян не жалеет.
danko_viola 08 июля 2018 | 12:58
danko1: гадкая старуха веселкина а на тебя жалеет?
putn_pnh 08 июля 2018 | 13:17
danko_viola: Что, бабалайка, отодрали тебя с утреца?
ura_russians 08 июля 2018 | 13:23
Путин тебе в штаны насрал?
echo_shar 08 июля 2018 | 13:08
danko1:
Да, да!
И Бориса Ждонсона, ярого сторонника брэкзита, тоже Путин подговорил! )))
Кроме того, он еще и большинство британских избирателей подкупил, чтобы они ЗА брекзит проголосовали.
ura_russians 08 июля 2018 | 13:36
echo_shar: Кроме того, он еще и большинство британских избирателей подкупил, чтобы они ЗА брекзит проголосовали.
—-
он их потравил газом «дурачок», как ранее Украину, жители которой взбесились и промайданили Крым, Донецкую и Луганскую области.
omichka 08 июля 2018 | 12:44
а может, они вдвоем тайно посещали синагогу?
kokapu 08 июля 2018 | 12:50
omichka: Те, кто не смотрел Гайдая и не помнит эту заменённую цензурой фразу, могут и не оценить шутку.
fig_vvam 08 июля 2018 | 13:11
kokapu: Этой фразы в фильме нет, "синагогу" вырезали и заменили на "любовницу".
Так что помнить никто ничего не может.
Но вот повод пересмотреть итоги референдума англичанам очень нужен.
Они уже поняли какую глупость сделали и как усложнят себе жизнь.
ura_russians 08 июля 2018 | 13:46
fig_vvam: Они уже поняли какую глупость сделали и как усложнят себе жизнь.
—-
эх британцы дурачки, не знают, как им лучше....
ты им расскажи
:)))))
реально шизанутые кастрюли с майданом головного мозга искренне доставляют!
:)))))
fig_vvam 08 июля 2018 | 13:58
ura_russians: Становись чаще рачком и тебе будут доставлять радость регулярно.
деби, британецы разошлись пополам во мнении как им лучше.
Но теперь и вторая половина начала понимать, что лучше в ЕС.
Пидораша, почисть зубки перед очередным клиентом.
ura_russians 08 июля 2018 | 14:03
fig_vvam: Становись чаще рачком и тебе будут доставлять радость регулярно.
—-
это твои румынские хозяева так тебя научили?
или польские?
:)))))
уж как ваш порось побирается 4й год, будучи долларовым миллиардером, противно смотреть.
нация рабов, у которых в героях педик бандера и шестёрки гитлеровцев.
:)))))
ВАС, тупых кастрюль, британцы кормить не хотят, поэтому и пытаются выйти из евросовка.
:)))))
nikmag 08 июля 2018 | 12:51
Природа человека такова, что рано или поздно его гнилую сторону могут подметить и использовать, на это и направлена за границей вся деятельность нашей мафии-власти! Ресурсов и средств наворованных у нас у них предостаточно!
j_partizan 08 июля 2018 | 12:59
Вот как надо расследовать должностные нарушения. А у нас ни одного расследования по уничтожению российской промышленности.
max3446 08 июля 2018 | 13:02
Сегодня, 8 июля, умер боевик «АТО» Владимир Близнюк, который полторы недели назад объявил голодовку в криворожской больнице.
Об этом сообщила его дочь Ирина Близнюк.
«Папа сегодня умер в 4 утра! Дату и место похорон сообщу позже», — написала Ирина Близнюк в соцсети.
27 июня Близнюк, находясь в больнице, объявил голодовку.
По его словам, в хирургии 11-й горбольницы Кривого Рога ему были выделены необходимые для лечения медпрепараты и материалы. А в 16-й горбольнице ему выделили 20 шприцов и 3 системы и дали перечень медпрепаратов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Найти средства для их приобретения Близнюку, являвшемуся пенсионером, было трудно, и с помощью голодовки он попытался привлечь к себе внимание.
ura_russians 08 июля 2018 | 13:33
max3446:
что пытался вылечить близнюк?
разрыв пукана или кастрюлю от лысины отрезать?
yralez 08 июля 2018 | 13:02
Может просто насчет поставок кокаина в РФ ?
Что уж сразу о плохом.
patlik 08 июля 2018 | 13:15
Оказывается не только Трампушка наш человек, а еще и Терезочка. Во блин дела, че делают ... че делают. 8))))
kazlevich1949 08 июля 2018 | 13:21
Ну таки а в результате выбора на пост Президента США Дональда Трампа и кто от России поимел вершки, а кто корешки...жаль только самой России от этого российского урожая ничего не досталось.
komar 08 июля 2018 | 13:34
Обыкновенная работа посла!
Почему бы не посчитать сколько раз пиндосовский посол встречался с организаторами Майдана в Хохлядии?
olenenok_zed 08 июля 2018 | 13:42
komar: сколько раз? )))) давай посчитаем ))))
nikvol 08 июля 2018 | 13:35
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.