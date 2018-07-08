Сборная России по футболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира
Команда по пенальти 3:4 проиграла Хорватии. Наставник сборной Станислав Черчесов пока не знает, останется ли он на посту главного тренера.
Между тем, об уходе уже объявили двое игроков. Александр Самедов сказал, что больше не будет выступать за национальную сборную. Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Сегодня российская команда собирается встретиться с болельщиками. В 4 часа дня в Фан-зоне на Воробьевых горах игроки собираются поблагодарить фанатов за поддержку.
Комментарии15
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ogrig Олег Савин 08 июля 2018 | 12:45
Нынешняя сборная и её тренер показали - дело не миллионных звездах и приглашенных тренерах-варягах. В труде, борьбе и характере.
Мастерства пока не хватает. Но мы на верном пути.
alex2111 08 июля 2018 | 12:48
ogrig: И в сумме заносов, видимо не хватило, и вы на неверном пути.
kotbajune 08 июля 2018 | 12:57
Это не сборная проиграла,
это болельщики наказаны за "ногу святого Акинфея"
прошли через пенальти , так и вылетели через них, только в ДВА раза больнее -
это ЗНАК -
меру надо знать,
а кокошники на Руси не только мужчины не носили, но даже женщины ( они меняли кокошник на кику), а только незамужние девушки, а это невольное и безумное (т.е свинское) надругательство над институтом брака (кстати - брак одно из 7 таинств Церкви, и не только в РПЦ)
ogrig Олег Савин 08 июля 2018 | 13:12
kotbajune: ....болельщики наказаны за "ногу святого Акинфея"
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Согласен. Пенальти - лотерея. От вратаря в ней зависит меньше, чем от бьющего.
Если б Акинфеев остался на месте, мяч угодил бы ему не в ногу, а в живот.
ogrig Олег Савин 08 июля 2018 | 13:03
alex2111: И в сумме заносов, видимо не хватило...
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Заносы не помогут, если нет мастерства. Пара-тройка исполненных ударов показывают - мастерство наших исполнителей растет.
cattt 08 июля 2018 | 12:56
ogrig: Слава небу, футболобесие закончилось.
ogrig Олег Савин 08 июля 2018 | 13:05
cattt: ....футболобесие закончилось.
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По мне так оно лучше, чем политшоубесие.
rosta 08 июля 2018 | 12:58
Хорватушки-ребятушки, огромное вам спасибо от русофоба
sir_sar 08 июля 2018 | 13:12
rosta: Вообще-то хорваты не пустили Украину на ЧМ.
Русофобу лучше помолчать.)))
demosua 08 июля 2018 | 13:37
sir_sar: не все русофобы украинофилы....
sir_sar 08 июля 2018 | 14:04
demosua: Фобия или навязчивый страх - это болезнь, трудно поддающаяся лечению.
Наверное русскому человек должно быть приятно, что его так бздят пачкая памперсы. Но, добрая русская душа всегда была открыта для соседей. И поэтому русские недоумевают, почему их так боятся.
skanon 08 июля 2018 | 13:00
Молодцы, выложились по полной, только, вот, выкладывать-то оказалось, уж, и не так много - спиртное, бабы, курево и мельдоний забрали бОльшую часть того, что им было отпущено. (
sir_sar 08 июля 2018 | 13:05
Свеженькие новости на Эхе пошли.
ppvngavr 08 июля 2018 | 13:40
Хорошо, что наконец выбыли... В противном случае я бы очередного приступа победобесия не выдержал. Теперь хотя бы можно спокойно перечитать публикации
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842
и
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
demosua 08 июля 2018 | 13:42
Конечно, по игре Россия должна была вылететь даже раньше. Игра - мастерство во всех смыслах... А не только - как повезет...