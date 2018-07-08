Сборная России по футболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира

Команда по пенальти 3:4 проиграла Хорватии. Наставник сборной Станислав Черчесов пока не знает, останется ли он на посту главного тренера.

Между тем, об уходе уже объявили двое игроков. Александр Самедов сказал, что больше не будет выступать за национальную сборную. Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Сегодня российская команда собирается встретиться с болельщиками. В 4 часа дня в Фан-зоне на Воробьевых горах игроки собираются поблагодарить фанатов за поддержку.