Столичное управление МЧС предупредило о том, что дожди и грозы будут продолжаться до конца сегодняшнего дня

Столичное управление МЧС предупредило о том, что дожди и грозы будут продолжаться как минимум до конца сегодняшнего дня. В прогнозах синоптиков говорится, что они не закончатся и завтра. К концу следующей недели осадки прекратятся. Температура вырастет до 32-х градусов.