В Турции проходит новая волна массовых увольнений госслужащих – она затронет более 18 тысяч человек, которых подозревают в причастности к попытке переворота в 2016 году. Об этом было объявлено накануне инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Объявленная чистка среди сотрудников госслужб стала самой массовой за последнее время. Только в МВД под сокращение попали почти 9 тысяч человек. Увольнения также пройдут в сухопутных силах, на флоте и в ВВС. Кроме того, своих должностей лишились несколько высокопоставленных чиновников, закрыты 12 неправительственных организаций, три газеты и один телеканал. Соответствующее постановление принял кабинет министров Турции. Декрет имеет силу закона, пока действует режим чрезвычайного положения — он был введен два года назад, когда в стране произошла попытка госпереворота. После мятежа в Турции были арестованы более 50 тысяч человек, еще по меньшей мере 140 тысяч были уволены или отстранены от работы. С тех пор режим чрезвычайного положения продлевался семь раз. Однако, по заявлениям властей, после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана продлевать режим ЧП больше не будут.

Напомним, что Эрдоган был переизбран на новый срок две недели назад. Его инаугурация состоится завтра. В церемонии примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев