В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичного вещества
Это случилось в главном грузовом терминале. Как сообщает агентство ТАСС, на месте работают несколько расчетов пожарной охраны и специализированная группа химического и экологического надзора. О каком веществе идет речь, пока неизвестно. Из помещения эвакуировали одиннадцать человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Они жалуются на тошноту и головную боль.
Комментарии3
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banyi2 08 июля 2018 | 12:12
Да уже всем понятно, что это )))
parasuk_ 08 июля 2018 | 12:13
Газ дурачок? :)
stebinmaku 08 июля 2018 | 12:17
Истекают ядом грузы и чемоданы токсичной России..