В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичного вещества

Это случилось в главном грузовом терминале. Как сообщает агентство ТАСС, на месте работают несколько расчетов пожарной охраны и специализированная группа химического и экологического надзора. О каком веществе идет речь, пока неизвестно. Из помещения эвакуировали одиннадцать человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Они жалуются на тошноту и головную боль.