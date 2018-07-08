В Москве, по некоторым данным, задержан замдекана юридического факультета МГУ Владимир Степанов-Егиянц

По данным источников издания Znak.com, его оставили в полиции на 72 часа.

Одним из поводов, по которым могли задержать Степанова-Егиянца, стало дело о мошенничестве, а точнее – о рейдерском захвате. Так, по крайней мере, утверждает источник Znak.com в МГУ. Другой собеседник издания отмечает, что при задержании замдекана юрфака МГУ оперативное сопровождение оказывали сотрудники ФСБ. В самом университете пока комментариев не дали. Степанов-Егиянц работает на юридическом факультете с 2004 года, прошлым летом он стал исполняющим обязанности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии. Одновременно он является заместителем проректора МГУ Татьяны Кортавы. Кроме того, как отмечается, Степанов-Егиянц входит в ревизионную комиссию Фонда управления целевым капиталом университета.

В правоохранительных органах официально также пока не подтвердили информацию о задержании Степанова-Егиянца.