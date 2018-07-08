Международная федерация футбола выплатит Российскому футбольному союзу 16 миллионов долларов за выступление сборной России на чемпионате мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Общий призовой фонд чемпионата – четыреста миллионов долларов. Кроме того, клубам, чьи футболисты были включены в заявки сборных-участниц, будет выделено около 210 миллионов долларов, еще порядка 135-ти миллионов – страховой фонд и 50 миллионов распределили между национальными ассоциациями для подготовки команд к турниру.