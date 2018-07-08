Международная федерация футбола выплатит Российскому футбольному союзу 16 миллионов долларов за выступление сборной
Международная федерация футбола выплатит Российскому футбольному союзу 16 миллионов долларов за выступление сборной России на чемпионате мира. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Общий призовой фонд чемпионата – четыреста миллионов долларов. Кроме того, клубам, чьи футболисты были включены в заявки сборных-участниц, будет выделено около 210 миллионов долларов, еще порядка 135-ти миллионов – страховой фонд и 50 миллионов распределили между национальными ассоциациями для подготовки команд к турниру.
Комментарии3
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hastings 08 июля 2018 | 12:08
Молодцы, заслужили! Я бы до 20 млн округлил.
banyi2 08 июля 2018 | 12:10
Опережая всех местных уродцев заявляю - Разворуют, или что то про пенсии, или про - у бабушки дров нет )))
ivanov356 08 июля 2018 | 12:16
Когда выплачивали, Мутко рядом был? Ну всё, ищите ваши деюжки.