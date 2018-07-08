Сборные Англии и Хорватии стали последними полуфиналистами чемпионата мира по футболу
Англичане обошли шведов со счетом 2:0.
Команда Хорватии одержала победу над россиянами в серии пенальти со счетом 4:3. Денис Черышев, который открыл счет в этом матче, после встречи сказал, что сборная России сделала всё возможное.
Полуфиналы на чемпионате мира начнутся во вторник. 10 июля, в девять вечера, сыграют сборные Франции и Бельгии. На следующий день, в это же время, встретятся команды Англии и Хорватии.
Комментарии4
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jamba 08 июля 2018 | 12:11
Проиграла и проиграла, зато какой пиНжак у Димона, видели? Кармашки накладные, с красивой оторочкой, ух;)))) А девушка в красном, сидевшая по правую руку от него, все тянула и тянула к нему руки, а он был непоколебим. Еще бы, ясный пень, сразу понял, что на пиНжак покушается;))))))))))))))))))
eternity88 08 июля 2018 | 12:12
Видеть в проигрыше хорватам "наказание России" за "победобесие", аннексию Крыма или малайзийский Боинг глупо.
При всем моем отвращении к московской воровской власти и массовому веселью слабоумных крепостных россиян, насилуемых ею под фанфары всего лишь трех побед в футбольных поединках, и скептическом отношении к возможностям нашей сборной на этом турнире оставить самих наших футболистов без похвалы и признания безусловного личного прогресса каждого из них, прыгнувшего выше своей головы кроме, может быть, Смолова, критиковать которого тоже не считаю для себя возможным, было бы нечестно и непорядочно.
Какой бы преступной, бездарной и простой дрянной ни были российская власть и ее деяния, в историческом и культурном плане мировая цивилизация воспринимает Россию все-таки не императорами александрами или николаями или там сталиными или брежневыми, а Пушкиным и Достоевским, Дягилевым и Нуриевым, Королевым или вот Львом Ивановичем Яшиным (чемпионом Европы и бронзовым призером ЧМ, если кто не в курсе), точно также как про Штаты все знают, что там вырос Мухаммед Али и Джимми Хендрикс. А сколько человек, даже державших в руках бумажные доллары, на память отличат Теодора Рузвельта от Франклина Рузвельта или Бенджамина Франклина? Страны (лучшие, успешные, нормальные, можно их по-разному называть) славятся и гордятся своими лучшими, а не худшими делами и сынами (если ты, конечно, не Монголия какая-нибудь, не знающая, что кроме Чингисхана можно предъявить миру).
eternity88 08 июля 2018 | 12:19
eternity88: Насчет Яшина обсдался - у него еще золото ОИ Мельбурна-56 и серебро ЧЕ Испании-64, хотя с ЧМ нет(
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Так вот и выступление наших парней при всех их личных недостатках и даже кому-то привидевшихся тренерских ошибках (возвращаясь к Смолову) или инфантильном "патриотизме" стало поводом для радости и гордости и примером того, как в самой, казалось бы, кризисной ситуации (когда все наперебой расписывали, как не только маститый Уругвай, но даже египтянин Салах в одиночку транклюкирует нахрен нашу сборную) в этой всюду отсталой и деградирующей России все-таки получилось сплотить те немногие возможности и амбиции отдельных, пусть и далеко не самых умелых в мире футбола личностей и пройти с командой туда, куда не болельщики, а "футбольный специалисты" (то есть специально обученные пессимисты) путь ей заказали (то есть отказали). И пусть лишь раз в десять лет, и не до финала или самого заветного чемпионства, а пройдя в плей-офф хотя бы больше одного этапа да еще высадив по ходу хотя бы даже одного гранда типа Испании или Голландии, радость и гордость за российский футбол имеют под собой все основания. Пока хотя бы раз в десятилетие нас восхищают такие как рвущий чемпионскую Францию Панов, накручивающий бронзовую Голландию Аршавин или пусть даже в Испании выросший Черышев, выстреливающий своей левой пушкой в самый неожиданный момент, победы сборной России еще не раз докажут, что даже не смотря на убогую систему национального чемпионата и прочих внутрироссийских турниров, в результате которой у наших игроков банально игровой практики чуть ли не вдвое меньше, чем в Европе, отсталое отечественное судейство, ущербную систему детской подготовки спортсменов и само отрицательное качество жизни в стране в целом, футбольные таланты, как и таланты вообще в России продолжат появляться и составлять ее гордость. И хочется пожелать всем нам мудрости для понимания причин того, почему кто-то из них в Putin Team иногда записывается и посвящает свои достижения этому лицемерному бездарному узурпатору.
viktorova 08 июля 2018 | 12:21
eternity88: вот вас торкнуло от этой новости....