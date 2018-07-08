Сборные Англии и Хорватии стали последними полуфиналистами чемпионата мира по футболу

Англичане обошли шведов со счетом 2:0.

Команда Хорватии одержала победу над россиянами в серии пенальти со счетом 4:3. Денис Черышев, который открыл счет в этом матче, после встречи сказал, что сборная России сделала всё возможное.

Полуфиналы на чемпионате мира начнутся во вторник. 10 июля, в девять вечера, сыграют сборные Франции и Бельгии. На следующий день, в это же время, встретятся команды Англии и Хорватии.