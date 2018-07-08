Три пассажира рейсового автобуса пострадали на МКАДе
Люди получили ушибы, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Рейсовый автобус и КамАЗ столкнулись на 22-м километре около девяти утра.
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Люди получили ушибы, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на источник. Рейсовый автобус и КамАЗ столкнулись на 22-м километре около девяти утра.
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