Мособлизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Игоря Чистюхина и Бориса Надеждина

Мособлизбирком официально зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Игоря Чистюхина (от «Справедливой России») и Бориса Надеждина от («Партии роста»). Такое решение принято на сегодняшнем заседании, сообщает агентство Интерфакс. Также Мособлизбирком сообщил, что представители ПАРНАСа, «Яблока», партий «Родина» и «Коммунисты России» не подали необходимого количества подписей для прохождения муниципального фильтра.