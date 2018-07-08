Мособлизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Игоря Чистюхина и Бориса Надеждина
Мособлизбирком официально зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах губернатора Игоря Чистюхина (от «Справедливой России») и Бориса Надеждина от («Партии роста»). Такое решение принято на сегодняшнем заседании, сообщает агентство Интерфакс. Также Мособлизбирком сообщил, что представители ПАРНАСа, «Яблока», партий «Родина» и «Коммунисты России» не подали необходимого количества подписей для прохождения муниципального фильтра.
Комментарии9
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parasuk_ 08 июля 2018 | 11:40
Опять московские либерашки показали свою тупость и неспособность к объединению :)
banyi2 08 июля 2018 | 11:50
Надеждина зарегистрировали! Это плюс! Хоть одного клоуна, будет над кем у Соловьёва постебаться )
sergei_70 08 июля 2018 | 11:52
Таких клоунов, как Надеждин, можно пускать на любые выборы, без всякого фильтра. Я бы, на месте власти, принял бы отдельный закон по этому поводу.
vezdehod 08 июля 2018 | 12:10
Усё стало на свои места - "выборы", как и в Москве, состоялись - спи спокойно страна родная, в ней всё останется без перемен.
viktorova 08 июля 2018 | 11:52
Наднждин - путинская подстилка. Кукла тряпочная.
rampa 08 июля 2018 | 11:57
все на выборы Собянина!!!! Явка должна быть не менее 55%, но не больше, чем при выборе Путина. Проголосовавших за Собянина не менее 65%, ну соответственно никак не больше 75% )))
parasuk_ 08 июля 2018 | 12:06
А где эти шуты гороховые явлиенский, яшин и гудков, вопившие будто у них самые высокие, после ер, результаты и их не посмеют не допустить?
aleksei123m 08 июля 2018 | 12:12
Т. е. клоуны определены, можно начинать.
rampa 08 июля 2018 | 12:20
aleksei123m: пока нет. Еще не на все дачные участки кабинки для голосования завезены