Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов объявил об уходе из сборной России
Минувшей ночью он сказал журналистам, что четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу против команды Хорватии был для него последним. Самедов играл за сборную семь лет. Сейчас ему 33 года.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sandro_007 08 июля 2018 | 11:42
Спасибо за всё, Саша!
viktorova 08 июля 2018 | 11:54
Не захотел с Путиным встречаться?
vezdehod 08 июля 2018 | 12:06
viktorova:
Не захотел с Путиным встречаться?
=========================================================
Действительно...Потом век не отмоешься от его "рукопожатия".