//Президент Владимир Путин пригласил игроков сборной России по футболу и их тренера на обсуждение чемпионата мира//

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин звонил наставнику команды Станиславу Черчесову перед матчем со сборной Хорватии и желал успехов, а затем после, и благодарил за красивую и волевую игру.

Песков также рассказал, что премьер Дмитрий Медведев вчера заходил в раздевалку сборной и тоже благодарил за игру. За матчем Медведев наблюдал из VIР-ложи вместе с президентом Хорватии.

Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии завершился победой соперника нашей команды в серии послематчевых пенальти, 4:3.