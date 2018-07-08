Президент Владимир Путин пригласил игроков сборной России по футболу и их тренера на обсуждение чемпионата мира
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин звонил наставнику команды Станиславу Черчесову перед матчем со сборной Хорватии и желал успехов, а затем после, и благодарил за красивую и волевую игру.
Песков также рассказал, что премьер Дмитрий Медведев вчера заходил в раздевалку сборной и тоже благодарил за игру. За матчем Медведев наблюдал из VIР-ложи вместе с президентом Хорватии.
Четвертьфинальный матч между сборными России и Хорватии завершился победой соперника нашей команды в серии послематчевых пенальти, 4:3.
Комментарии35
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko_viola 08 июля 2018 | 11:37
Вот это правильно!!!
astet 08 июля 2018 | 11:41
danko_viola: за это мы и любим
нашего вождя, отца и учителя!
На встрече он поделится
своим богатейшим опытом
суперзвезды хоккея
и расскажет, как нужно было играть,
чтобы победить.
vezdehod 08 июля 2018 | 11:43
"Лесоповал" им обеспечен - не оправдали высокого доверия царя батюшки.
danko1 08 июля 2018 | 11:45
vezdehod: А Путин пенсионную "реформу" обсудить не желает?
Лезет вечно туда, где от него ничего не зависит, но попиариться можно.
malinanti 08 июля 2018 | 11:49
danko1: Так ты уже давно на пенсии.
Тебе пенсионная реформа должна быть побоку.
Не?
danko_viola 08 июля 2018 | 11:53
danko1: старуха1 алкашка не бесись.
sandro_007 08 июля 2018 | 11:53
Пусть попьют чайку с гарантом за дружеской беседой.
rampa 08 июля 2018 | 12:05
malinanti: я тоже давно на пенсии, но мне тоже "НЕ". Не говоря о том, что у всех нынешних пенсионеров есть дети и внуки, за которых точно "НЕ", но еще и, в отличие от таких. как ты, хочется, чтобы наша страна была нормальной с благополучным населением.
sborisych 08 июля 2018 | 12:08
malinanti:
А тебе видно не по'боку, но ты- "за"?
lenin3 08 июля 2018 | 11:56
danko1: как в той песне:
"Товарищ Путин,вы большой ученый...",компетентен во всём.Он бы ещё с Алферовым обсудил бы проблемы физики...
luger_max_otto 08 июля 2018 | 11:57
Хоть как- то попиарится хочет чекист. Хоть на чем. Хоть на Баклан- Арене, хоть на футболистах. Впрочем, ему придется признаться, что денег на судейство не хватило, а на то, чтобы выпустить судей из Басманного суда- тем более.
tom_tom 08 июля 2018 | 11:42
Футбол на России — это когда 140 миллионов нищих больше всего волнует, чтобы 11 российских миллионеров заработали с помощью футбольного мяча еще больше миллионов...
lager23 08 июля 2018 | 11:58
Больше ему обсуждать нечего, пока страна скатывается на новый уровень нищеты, он (Путен) занят собственным величием, как и любой влюблённый в себя нарцисс-маразматик он увлечён только этим, ассоциируя себя с редкими успехами страны и игнорируя неудачи!
andreykochnev 08 июля 2018 | 11:38
http://VK.com/Putin2O18
http://Google.com/+Putin2O18
http://Putin2O18.Blogspot.com
http://Putin2O18.WordPress.com
http://Putin2O18.LiveJournal.com
Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
danko_viola 08 июля 2018 | 11:40
andreykochnev: черт кривой спамер.
lager23 08 июля 2018 | 12:06
danko_viola: трёхколёсная виола-свинжа, как дела?Путин пригласил тебя на встречу или пригожин не отпускает обезличенный "результат" коллективного маразма кремлеботов? :)
andreykochnev 08 июля 2018 | 12:16
danko_viola:
ОНО
— кругом ОдНО подОбНОе "ОНО", вокруг ОдНО подОбНОе гОвНО !!!
gregor 08 июля 2018 | 11:41
Президент Владимир Путин пригласил игроков сборной России по футболу и их тренера на обсуждение чемпионата мира
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Каждому по ордену Героя России ,квартиру в Москве и машину из Германии .
ВЕТЕРАН ВОВ подождёт , его ПОБЕДА меркнет ,перед ногой Акенфеева .
vlad2 08 июля 2018 | 11:42
На полчаса от тетриса оторвался.
tanyaya 08 июля 2018 | 11:47
vlad2: Вы серьезно думаете, что он способен играть в тетрис? Да в "Чапая" сам с собой режется круглосуточно.
tvitov66 08 июля 2018 | 11:56
tanyaya: больше походит что наше верховное божество постигает нирвану при помощи натурального аналога аргентинской муки ... вот вышел из нирваны святейший прямо к футболистам
vlad2 08 июля 2018 | 11:59
tanyaya: пытался представить его рабочий день ( то, что он круглосуточно без выходных работает, итак всем ясно ). То, что ему неинтересно что в стране происходит, Песков нас давно убедил. Дальнее зарубежье? Никто не приглашает, все шарахаются. Ближнее зарубежье, надоело все, не те масштабы. Вот и осталось тетрис или чапай. В перерывах совещание как у кого еще чего отжать, чего побомбить, чтобы Европа с беженцами не расслаблялась, Украина та же созрела после чм. В общем гадости всякие. Но все это в перерывах от тетриса ( или Чапая ).
sborisych 08 июля 2018 | 12:11
tanyaya:
Причём по своим правилам, которые он меняет после каждого щелчка..
vladimirbelarus 08 июля 2018 | 11:43
НЕ доживёт путен до спортивного праздника, псы-наёмники требуют своего: https://charter97.org/ru/news/2018/7/8/296707/
rampa 08 июля 2018 | 12:11
vladimirbelarus: так, глядишь. и местные пригожинские начнут от Путина увеличения ставки с 11-80 до 12-50 требовать )))))
oleg_kievlyanin 08 июля 2018 | 11:44
//Президент Владимир Путин пригласил игроков сборной России по футболу и их тренера на обсуждение чемпионата мира//
"Бить будете, папаша?" :-))
simfu 08 июля 2018 | 11:46
А теперь можно вылезти из кустов и погреться в лучах их славы и героизма. Раньше у нас был "плотный график", не до них было, мало ли еще проиграют. А теперь можно. Уже не проиграют.
viktorova 08 июля 2018 | 11:47
/на обсуждение чемпионата мира/
Ржунемагу. Путин и в футболе уже специалист!
ppvngavr 08 июля 2018 | 11:49
Хорошо, что наконец выбыли... В противном случае я бы очередного приступа победобесия не выдержал. Теперь хотя бы можно спокойно перечитать публикации
"Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842
и
"На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117
epynda 08 июля 2018 | 12:02
ppvngavr: Мне очень жаль тебя и твоих единомышленников, что вы идёте в "никуда" и находитесь "На пути к катастрофе".....
Более "умные и успешные" рукожопатные уже давно "свалили".
А ваша, оставшаяся "братия", просто невостребована...
greeg1 08 июля 2018 | 11:54
Вове надо не команду на ковёр вызывать, а того, кто заговорил о премиальных ФИФА. Даже по телевизору было видно, как в глазах команды долларовые нули бегали.
kovlar 08 июля 2018 | 11:59
Что, Путин уже совсем невыходной? Всех - к себе, сам - никуда.
vvs7651 08 июля 2018 | 11:59
Секретным указом присвоит им Героев России?
И по лимону - другому зеленых отвалит?
kunst54 08 июля 2018 | 12:00
"Буду бить аккуратно, но сильно"...
sborisych 08 июля 2018 | 12:06
пригласил игроков сборной России по футболу и их тренера на обсуждение чемпионата мира
===
Надо жеть- нашлось таки в его "плотном и напряженном графике" окошко..