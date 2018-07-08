В Таиланде началась операция по спасению 12 мальчиков и их тренера, которые оказались заблокированными в пещере
В Таиланде началась операция по спасению 12 мальчиков-футболистов и их тренера, которые оказались заблокированными в затопленной пещере. Участвуют два десятка дайверов и пять сотрудников спецназа военно-морских сил Таиланда. Местные власти надеются, что первых детей удастся вызволить к вечеру сегодняшнего дня. В целом же операция может занять до четырех суток. Мальчики из футбольной команды вместе с тренером отправились в поход в пещеру две недели назад и пропали. В это время начались дожди, пещеру затопило. Подростков и тренера обнаружили в начале этой недели. С тех пор обсуждались возможные варианты эвакуации.
Комментарии4
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tvitov66 08 июля 2018 | 11:52
НескреПОНОСно это действо! Вот если бы они повторили обряд жертвоприношения как в священной каждому ватнику шахте «Северная» ...
josepp 08 июля 2018 | 11:53
Очень надеюсь на успех этой операции. Уже было счастливое спасение шахтеров. А здесь дети. Их спасение - особый случай.
epynda 08 июля 2018 | 11:55
"С большой вероятностью", ожидается появление каррикатуры, на эту тему, в либеральном журнале Шарли Эбдо......
Запрещённых тем, для них, не существует....
banyi2 08 июля 2018 | 12:05
epynda: Приколоться бы не мешало! Но мы посмотрим.... как уродцы недобитые на это отреагируют ...