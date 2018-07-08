В Таиланде началась операция по спасению 12 мальчиков и их тренера, которые оказались заблокированными в пещере

В Таиланде началась операция по спасению 12 мальчиков-футболистов и их тренера, которые оказались заблокированными в затопленной пещере. Участвуют два десятка дайверов и пять сотрудников спецназа военно-морских сил Таиланда. Местные власти надеются, что первых детей удастся вызволить к вечеру сегодняшнего дня. В целом же операция может занять до четырех суток. Мальчики из футбольной команды вместе с тренером отправились в поход в пещеру две недели назад и пропали. В это время начались дожди, пещеру затопило. Подростков и тренера обнаружили в начале этой недели. С тех пор обсуждались возможные варианты эвакуации.