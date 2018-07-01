Мосгорсуд 9 июля рассмотрит иск защиты Кирилла Серебренникова на ограничение срока для ознакомления с уголовным делом

Мосгорсуд 9 июля рассмотрит иск защиты художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств, в сроке ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

По словам адвоката, завтра суд заслушает заключительное слово режиссера по рассматриваемой апелляционной жалобе.

«Мы уже выступили 2 июля, рассказали все аргументы. После этого судья объявила, что окончание рассмотрения переносится на 9 июля. Завтра Кирилл выступит с заключительным словом и все. Вынесение решения будет 9 июля в 9.30», — сказал Харитонов.

Защита считает, что постановление столичного Басманного суда от 30 мая — ограничение ознакомления с материалами — «незаконное», и надеется, что решение суда первой инстанции будет отменено, чтобы продолжить ознакомление с делом.