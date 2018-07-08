Курс «Психология семейной жизни» планируют ввести в школьную программу в Крыму

В качестве эксперимента его будут преподавать в трех симферопольских школах.

Предмет опробуют в 10-11 классах уже с нового учебного года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова. Он считает, что для школьников важно сформировать осознанную родительскую позицию. В то же время, по мнению Аксенова, массовая культура сейчас далека от семейных ценностей. С этим, как отмечается, и связана попытка ввести курс «Психологии семейной жизни». Его, отметил глава республики, разработали крымские ученые и педагоги. Если эксперимент в трех школах будет признан удачным, его распространят и на остальные школы полуострова, впрочем, конкретные сроки не называются. Объявление о новом школьном предмете сделано в день, когда православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию. Они считаются покровителями семьи.

В мае Национальная родительская ассоциация совместно с Минобрнауки представила рекомендации по подготовке школьного курса о семейном укладе.