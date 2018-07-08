Курс «Психология семейной жизни» планируют ввести в школьную программу в Крыму
В качестве эксперимента его будут преподавать в трех симферопольских школах.
Предмет опробуют в 10-11 классах уже с нового учебного года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова. Он считает, что для школьников важно сформировать осознанную родительскую позицию. В то же время, по мнению Аксенова, массовая культура сейчас далека от семейных ценностей. С этим, как отмечается, и связана попытка ввести курс «Психологии семейной жизни». Его, отметил глава республики, разработали крымские ученые и педагоги. Если эксперимент в трех школах будет признан удачным, его распространят и на остальные школы полуострова, впрочем, конкретные сроки не называются. Объявление о новом школьном предмете сделано в день, когда православная церковь вспоминает святых Петра и Февронию. Они считаются покровителями семьи.
В мае Национальная родительская ассоциация совместно с Минобрнауки представила рекомендации по подготовке школьного курса о семейном укладе.
Комментарии8
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danko1 08 июля 2018 | 11:08
Попы "Домострой" будут вести?
hastings 08 июля 2018 | 11:15
danko1: уж лучше "домострой", чем "гомострой".
kokapu 08 июля 2018 | 12:18
hastings: уж лучше "домострой", чем "гомострой".
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То есть, третьего варианта в принципе не допускаем?
midnightblues 08 июля 2018 | 11:47
danko1: Все будет в стиле Германа Стерлигова
Сначала расскажут о колдунах Парацельсе и Тесле
Потом о самом достойном занятии-смерти за государя
А на десерт выдадут форму -платочки для будущих рабынь и казачью форму для будущих удобрений
pyco_mypucmo 08 июля 2018 | 11:11
Вымениваешь у брата велосипед на кроссовки, а потом забираешь у него и кроссовки - примерный алгоритм семейных отношений врашке.
sceptik 08 июля 2018 | 11:12
//Если эксперимент в трех школах будет признан удачным, его распространят и на остальные школы полуострова//
А через сколько лет проверят результаты этого эксперимента?
amrigo 08 июля 2018 | 11:23
Очередной церковный предмет, поповская пропаганда, будут школьникам рассказывать про телегонию и прочий бред и как хорошо быть девственницей до старости, а презервативы это грех, ну и всё такое прочее. Сексуального просвещения власть боится как огня, грамотных детей же растлевать не получится.
twenty_two 08 июля 2018 | 11:24
А урок божий с батюшкой есть?
Будущих овец, надо дрессировать.