Для ликвидации последствий сильного дождя столичные власти привлекли дополнительные бригады «Мосводостока»

Ситуация в городе, впрочем, остается тяжелой: некоторые улицы в центре Москвы полностью затоплены.

Сотрудники «Мосводостока» утверждают, что город в порядке: серьезных подтоплений не зафиксировано, — об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. Впрочем, по каким критериям там оценивают тяжесть положения — неясно. Дождь уже привел к подтоплению ряда улиц в центре Москвы — невозможно пройти по тротуарам на Новом Арбате и прилегающих переулках. Не справилась ливневая канализация и с осадками на трассах. Около 9 утра очевидцы опубликовали видео из туннеля под площадью Арбатские Ворота. Из-за повысившегося уровня воды несколько автомобилей оказались буквально затоплены, водители как минимум трех машин не смогли самостоятельно выехать из туннеля — не исключено, что вода повредила двигатели автомобилей. В итоге их погрузили на эвакуаторы, а прибывшие на место сотрудники экстренных служб принялись откачивать воду.

Ночью и утром в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков, дожди в столичном регионе, по прогнозам, продолжатся как минимум до вечера.