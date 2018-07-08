Для ликвидации последствий сильного дождя столичные власти привлекли дополнительные бригады «Мосводостока»
Ситуация в городе, впрочем, остается тяжелой: некоторые улицы в центре Москвы полностью затоплены.
Сотрудники «Мосводостока» утверждают, что город в порядке: серьезных подтоплений не зафиксировано, — об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия. Впрочем, по каким критериям там оценивают тяжесть положения — неясно. Дождь уже привел к подтоплению ряда улиц в центре Москвы — невозможно пройти по тротуарам на Новом Арбате и прилегающих переулках. Не справилась ливневая канализация и с осадками на трассах. Около 9 утра очевидцы опубликовали видео из туннеля под площадью Арбатские Ворота. Из-за повысившегося уровня воды несколько автомобилей оказались буквально затоплены, водители как минимум трех машин не смогли самостоятельно выехать из туннеля — не исключено, что вода повредила двигатели автомобилей. В итоге их погрузили на эвакуаторы, а прибывшие на место сотрудники экстренных служб принялись откачивать воду.
Ночью и утром в Москве выпала почти половина месячной нормы осадков, дожди в столичном регионе, по прогнозам, продолжатся как минимум до вечера.
Комментарии6
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danko1 08 июля 2018 | 11:10
Когда выбор стоит: ливневки или виолончели, то ротенберги выбирают виолончели.
gordy 08 июля 2018 | 11:29
Переделки Собянина превращают столицу в Венецию?
greeg1 08 июля 2018 | 11:35
gordy: Собянина надо самого выгнать с тряпкой и тазиком воду с улиц убирать.
kazlevich1949 08 июля 2018 | 11:40
С "небесной канцелярией" дружить надо...
pulalala 08 июля 2018 | 11:54
вовочка сказал - МОЧИТЬ БУДЕМ.
а вовочка не обманет
nikolaitschi 08 июля 2018 | 12:03
Собянин попросту уничтожил систему ливневки в центре Москвы. Для ликвидации вредительства потребуются миллиарды, вместо этого будут петь песни о неимоверных дождях и катаклизмах.