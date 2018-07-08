Защитник сборной Хорватии Вида после победы над командой России записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!»
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!» Он появился в кадре вместе с бывшим футболистом хорватской сборной Огненом Вукоевичем.
Вида несколько лет играл за киевское «Динамо». Вукоевич тоже играл за этот клуб, а затем стал менеджером команды. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Вида позже пояснил, что в его словах не было политики. Он сказал, что любит русских и любит украинцев, а это была просто шутка для друзей из киевского «Динамо».
Комментарии76
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elzbeta 08 июля 2018 | 12:11
Если человек хочет кричать, пусть кричит, его право. Если бы он крикнул и записал на видео: "Боже, храни королеву!". например, это тоже попало бы в новости? Совсем мы очумели?!