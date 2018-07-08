Защитник сборной Хорватии Вида после победы над командой России записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы над командой России записал видео, на котором выкрикивает «Слава Украине!» Он появился в кадре вместе с бывшим футболистом хорватской сборной Огненом Вукоевичем.

Вида несколько лет играл за киевское «Динамо». Вукоевич тоже играл за этот клуб, а затем стал менеджером команды. Как сообщает «Спорт-Экспресс», Вида позже пояснил, что в его словах не было политики. Он сказал, что любит русских и любит украинцев, а это была просто шутка для друзей из киевского «Динамо».