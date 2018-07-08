Сборная России по футболу провела свой последний матч на чемпионате мира...

Национальной команде не удалось выйти в полуфинал. Накануне вечером россияне в серии послематчевых пенальти 3:4 уступили сборной Хорватии.

Игра российской команды превзошла ожидания болельщиков, — такое мнение в своем ЮТьюб-канале высказал спортивный журналист Василий Уткин.

Болельщики отреагировали на итоги вчерашнего матча неоднозначно. Многие в соцсетях благодарили команду за игру и писали, что это был лучший футбольный турнир в истории сборной России. Немало оказалось и тех, кто обрушился с критикой на игроков. Больше других от пользователей соцсетей досталось Федору Смолову и Марио Фернандесу.