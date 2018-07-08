Сборная России по футболу провела свой последний матч на чемпионате мира
Национальной команде не удалось выйти в полуфинал. Накануне вечером россияне в серии послематчевых пенальти 3:4 уступили сборной Хорватии.
Игра российской команды превзошла ожидания болельщиков, — такое мнение в своем ЮТьюб-канале высказал спортивный журналист Василий Уткин.
Болельщики отреагировали на итоги вчерашнего матча неоднозначно. Многие в соцсетях благодарили команду за игру и писали, что это был лучший футбольный турнир в истории сборной России. Немало оказалось и тех, кто обрушился с критикой на игроков. Больше других от пользователей соцсетей досталось Федору Смолову и Марио Фернандесу.
Комментарии28
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sandro_007 08 июля 2018 | 11:07
Полуфинал с англичанами был рядом. Жаль. Пусть теперь хорваты с Триппером сражаются. Удачи.
danko_viola 08 июля 2018 | 11:10
sandro_007: сегодня у старушки данко1, хохлотролей великий праздник. А в Киеве факельное шествие наверное.
patrikk_1 08 июля 2018 | 11:14
Сборная России по футболу провела свой последний матч на чемпионате мира...
Спасибо вам ребята, за этот чемпионат.
haldey 08 июля 2018 | 11:25
patrikk_1: Вся команда молодцы!
Организация чемпионата - просто запредельная... Пусть кто-то постарается, что-то подобное повторить)))
malinanti 08 июля 2018 | 11:27
Сборная России по футболу - молодцы.
Честь им и хвала!
Выступили достойно.
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 11:28
Правильный по сути заголовок должен звучать так: спеоперация московитских властей и гестапо под кодовым названием "Мандиаль-2018" завершена.
Вот только миллионам девок непонятно - дальше инородцам давать массово или следует обидиться на поражение, которое победа?
pravdatut 08 июля 2018 | 11:15
danko_viola: В Московии с покон веков извращение.
Отцы засылали сыновей на покос или в армию и шпулили невесточек.
parasuk_ 08 июля 2018 | 11:28
pravdatut: А на окраине работать на тверскую отправляли невесток, а сами довольствовались хрюшками ;)
vezdehod 08 июля 2018 | 11:12
Царство ей Гундяевское - Отмучились.
tom_tom 08 июля 2018 | 11:25
sСегодня Игнашевич объявил о завершении карьеры, а вчера играл в суперважном матче с Хорватией. Словно бухой после смены таксист решил отвезти последнего пассажира.... Ггггг
mercer57 08 июля 2018 | 11:10
очень здорово, что прекратилась эта пьяная вакханалия с кокошниками, триколорами и орущими русскими рожами. Наконец-то остались приличные сборные, которые будут показывать футбол, а не пропагандистский угар с ФУТБОЛОБЕСИЕМ.
danko_viola 08 июля 2018 | 11:12
mercer57: ты уже в Киеве на гей параде с факелами, кокломаразь? Вешайся!
pravdatut 08 июля 2018 | 11:19
danko_viola: В РФ через 9 месяцев будет бум . Не иди на парад , а иди на строительство роддомов, лечебниц от сифелиса и СПИДА
mercer57 08 июля 2018 | 11:21
danko_viola: а зачем мне вешаться дурачок ? Горе то у вас козломордых. Вы и вешайтесь !
serg_e 08 июля 2018 | 11:12
Играли хорошо. Все достойно закончилось. Не помню случая, чтобы мы когда-то смогли отыграться на 115 минуте. А по итогам второго тайма вообще могло быть 1:3.
ppvngavr 08 июля 2018 | 11:14
Хорошо, что наконец выбыли... В противном случае я бы очередного приступа победобесия не выдержал. Теперь хотя бы можно спокойно перечитать публикацию "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
haldey 08 июля 2018 | 11:22
ppvngavr: Выдали очередной штамп, вот вы все и повторяете глупость... Але, свои мысли где, туго с мозгами??? Примитивны, как тараканы))) У вас либералобесие головного мозга не пройдет, это не лечится?
vvs7651 08 июля 2018 | 11:15
И хорошо.
Схлынет нагнанный ажиотаж.
Может люди слегка очнутся и оглянутся вокруг. На действительную жизнь.
haldey 08 июля 2018 | 11:18
vvs7651: А ты все животом и гениталиями думаешь? Сделайте мне хорошо здесь и сейчас? Чем ты отличаешься от бабуина? Запросы больше?
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 11:35
haldey: Переключи мышление с полу}|{опий на полушария.
Если после крымнаша и футболобесия это ещё возможно.
И задай себе вопрос: а не окажется ли через год-два этот мандиаль сочемоченской олимпиадой, которая поначалау завершилась не скромным четвертьфиналом, а помпезным первым местом?
Сочемоченская была спецоперацией россиянских властей и гестапо, так почему с мандиалем должно быть по другому, если у власти остались те же люди?
Давай, думай, может, и ответ родишь.
haldey 08 июля 2018 | 11:15
Спасибо всем ребятам за игру. Спасибо за те эмоции, которые они нам подарили. Спасибо тренеру, он вдохновитель и организатор этой игры. Молодцы! Удачи Хорватам и всем, кто продолжает борьбу. Очень интересный чемпионат. Игры и голы на загляденье. И это все у нас. Чемпионат Мира в России - супер))) Организаторы однозначно победили, и что очень важно, сборная не подвела)))
norgemann 08 июля 2018 | 11:19
На подкуп хорватов и судей этого матча у кремляди уже не осталось денег?
komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 11:22
у нас появилась Сборная по футболу (с большой буквы)
и это факт.
сыграть с Хорватами 262 и проиграть по пенальти, этого не может быть. но это есть
komiccap_nkvd 08 июля 2018 | 11:24
komiccap_nkvd: 2:2 (исправленному верить)
vincenttt 08 июля 2018 | 11:29
Всё логично и закономерно- блевотине место только в помойной яме!
semper_fidelis 08 июля 2018 | 11:35
Сборная РФ - молодцы.
Либерасты и понадусеры - альтернативно одарённые в тяжёлой форме.
forum_participant 08 июля 2018 | 11:48
Обидно что упустили победу. Ну как можно с такой большой зарплатой не попасть в ворота с 11 метров?
pulalala 08 июля 2018 | 11:51
ПУСТЬ ЭТОТ МАТЧ И БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ.