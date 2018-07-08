Офицер британской полиции, которого госпитализировали с подозрением на отравление веществом «Новичок», оказался здоров
Офицер британской полиции, которого госпитализировали с подозрением на отравление веществом «Новичок», оказался полностью здоров. Его полностью обследовали. Ничего подозрительного медики не нашли, — заявили в полиции. Накануне сотрудник ведомства, который, предположительно, участвовал в расследовании отравления «Новичком» пары из Эймсбери, был доставлен в больницу – как теперь говорят медики, «для консультации».
Комментарии3
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ura_123 08 июля 2018 | 10:39
А ведь мог заявить о "сколе эмали"(с) или о "моральной травме"(с).
book_publisher 08 июля 2018 | 10:47
Принесли его домой, оказался он живой!
Ну просто - британский Бабченко какой-то...
nikmart001 08 июля 2018 | 10:54
А всего навсего он был просто с "бодуна", ну тяжело человеку было.