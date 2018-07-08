Офицер британской полиции, которого госпитализировали с подозрением на отравление веществом «Новичок», оказался здоров

Офицер британской полиции, которого госпитализировали с подозрением на отравление веществом «Новичок», оказался полностью здоров. Его полностью обследовали. Ничего подозрительного медики не нашли, — заявили в полиции. Накануне сотрудник ведомства, который, предположительно, участвовал в расследовании отравления «Новичком» пары из Эймсбери, был доставлен в больницу – как теперь говорят медики, «для консультации».