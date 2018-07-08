В Крыму с нового учебного года в школах будут преподавать «психологию семейной жизни»
Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что это будет эксперимент. Программу разработали крымские ученые и педагоги.
«Психологию семейной жизни» предстоит изучать ученикам 10-х и 11-х классов трех симферопольских школ. По итогам эксперимента будет решено, распространится ли он на другие учебные заведения полуострова, сообщает агентство РИА Новости.
Комментарии5
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lenin3 08 июля 2018 | 10:39
Мракобесы в рясах будут преподавать?
odobryam_s 08 июля 2018 | 10:39
Кто преподавать-то будет? Одинокие или разведенные училки?
dorin1987 08 июля 2018 | 10:47
odobryam_s: /Кто преподавать-то будет?/ - А какая разница? Самое клевое уже произошло - т.н. дебильный "руССкий мир" отбирает у семьи право строить семью, а крепостные няшмяша - одобрительно мычат :)
amrigo 08 июля 2018 | 10:40
Ещё один церковный предмет, поповская пропаганда, будут школьникам рассказывать про телегонию и прочий бред и как хорошо быть девственницей до старости, а презервативы это грех, ВИЧ это миф, ну и всё такое прочее. Сексуального просвещения власть боится как огня, грамотных детей же растлевать не получится.
ivanov356 08 июля 2018 | 10:53
Как семьями выжить в нищите.