В Крыму с нового учебного года в школах будут преподавать «психологию семейной жизни»

Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что это будет эксперимент. Программу разработали крымские ученые и педагоги.

«Психологию семейной жизни» предстоит изучать ученикам 10-х и 11-х классов трех симферопольских школ. По итогам эксперимента будет решено, распространится ли он на другие учебные заведения полуострова, сообщает агентство РИА Новости.