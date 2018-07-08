В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих

Об этом говорится в правительственном указе. Наибольшее число людей – почти девять тысяч человек – лишились работы в Главном управлении безопасности. Уволенные больше не смогут занимать должности в госструктурах. Массовые аресты и отстранение людей от работы начались в Турции после попытки военного переворота два года назад. Нынешнее увольнение госслужащих стало одним из самых масштабных.