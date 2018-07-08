В Турции уволены более 18 тысяч госслужащих
Об этом говорится в правительственном указе. Наибольшее число людей – почти девять тысяч человек – лишились работы в Главном управлении безопасности. Уволенные больше не смогут занимать должности в госструктурах. Массовые аресты и отстранение людей от работы начались в Турции после попытки военного переворота два года назад. Нынешнее увольнение госслужащих стало одним из самых масштабных.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 08 июля 2018 | 10:41
метла вроде ж не новая, а метёт как с упоением! ))
sergo_25_26 08 июля 2018 | 10:54
У автократов так всегда. Если не ты то тебя. Турок хоть увольняет, а вова отстреливает.