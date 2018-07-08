Спасатели надеются сегодня к вечеру вывести первого из детей, заблокированных в пещере в Таиланде
Об этом сообщает издание Бангкок Пост. Покинуть пещеру мальчики смогут только проплыв часть пути через тоннели, заполненные водой. Власти, координирующие спасательную операцию, уверяют, что подростки и их тренер физически и морально к этому готовы. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним эвакуируют тренера.
Группа оказалась в пещере две недели назад. Футбольная команда и тренер пришли туда на экскурсию, но не смогли выбраться из-за наводнения.
Комментарии1
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tanyaya 08 июля 2018 | 10:38
Давайте, мальчики, мужества вам и удачи! Чок ди! Весь мир за вас держит кулачки.