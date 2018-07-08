Спасатели надеются сегодня к вечеру вывести первого из детей, заблокированных в пещере в Таиланде

Об этом сообщает издание Бангкок Пост. Покинуть пещеру мальчики смогут только проплыв часть пути через тоннели, заполненные водой. Власти, координирующие спасательную операцию, уверяют, что подростки и их тренер физически и морально к этому готовы. Каждого мальчика будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним эвакуируют тренера.

Группа оказалась в пещере две недели назад. Футбольная команда и тренер пришли туда на экскурсию, но не смогли выбраться из-за наводнения.