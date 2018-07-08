Столичные улицы затопило из-за дождя
Ливнёвки не справляются с потоком воды. Так, например, в центре оказались затопленными и проезжая часть, и тротуары. Коммунальщики уверяют, что делают всё возможное. «Мосводосток» объявил, что привлёк к ликвидации последствий более тысячи сотрудников.
Комментарии5
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lenin3 08 июля 2018 | 10:43
"Ливневки не справляются...".Так они под землёй,их не видно,пиара не сделаешь.А вот бордюры и плитка на поверхности,их хоть круглогодично обновляй...
gordy 08 июля 2018 | 10:56
Лужкова сгубило жаркое лето, Собянина утопит безжалостный дождь?
ivanov356 08 июля 2018 | 10:48
Очень нетрезвые болельщики застряли в ливнёвках.
boooben 08 июля 2018 | 10:51
Да нет, улицы затопило от слез.
greeg1 08 июля 2018 | 10:51
Никольской капут?