Столичные улицы затопило из-за дождя

Ливнёвки не справляются с потоком воды. Так, например, в центре оказались затопленными и проезжая часть, и тротуары. Коммунальщики уверяют, что делают всё возможное. «Мосводосток» объявил, что привлёк к ликвидации последствий более тысячи сотрудников.