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10:30, 08 июля 2018

Сборная Хорватии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу, обыграв команду России

Россияне уступили в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Нападающий национальной сборной Артем Дзюба после проигрыша команды в эфире Первого канала не смог сдержать слез.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», Артем Дзюба к этому моменту чемпионата стал лидером по количеству выигранных единоборств.

Комментарии

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kotbajune 08 июля 2018 | 10:32


Это не сборная проиграла,

это болельщики наказаны за "ногу святого Акинфея"

прошли через пенальти , так и вылетели через них, только в ДВА раза больнее -

это ЗНАК -

меру надо знать,

а кокошники на Руси не только мужчины не носили, но даже женщины ( они меняли кокошник на кику), а только незамужние девушки, а это невольное и безумное (т.е свинское) надругательство над институтом брака (кстати - брак одно из 7 таинств Церкви, и не только в РПЦ)


ura_123 08 июля 2018 | 10:37

kotbajune: Вы тоже видели вчера этих полудурков мужского пола в кокошниках на трибуне Фишта ?

romashka__ 08 июля 2018 | 10:44

Рада за Хорватию. Молодцы!
И что они вспомнили про Украину, тоже молодцы!

Наши сражались самоотверженно. Как в последний раз.
Кокошники и ажиотаж с мишурой очень раздражали.
Это квазипатриотизм.

putin_itogy 08 июля 2018 | 10:47

romashka__: Всегда с ужасом смотрю на всеобщий психоз населения, охваченного массовым победобесием. Кажись кремлёвские Асахары удачно склонировали своё гигантское "аум синрике"..
Инстинктивно понимаю, к чему приводит такая массовая истерия населения. Уже однажды привела.
Когда-то, в 1939 году, почти также свихнулась съехав с катушек целая нация, казалось-бы цивилизованного добропорядочного трудолюбивого народа.
Возомнив себя избранными, вершиной венца творения Природы, исключительной нацией, с особыми хромосомами.
И тогда они всё это трудолюбие, не слабый интеллект, тупо обратили в войну с другими.
Своим трудолюбием и пунктуальностью, эти "трудяги" создали чудовищную мясорубку, а сами превратились в мясников, роботов войны, и начали убивать другие "несовершенные" народы.
Избави Бог людей от слепоты и забвения!
Не дай беды всей нации, по воле и желанию одного лишь человека, лишившегося разума!

polsan 08 июля 2018 | 10:38

kotbajune: Чем Вы ещё пугнёте нас, уважаемый?! ))) И что теперь делать, самое главное?! ))

kotbajune 08 июля 2018 | 10:53

polsan:

Просто задуматься и пересмотреть свои стереотипы на жизнь - вот что значит - "знать меру"

Неужели это не ясно из текста? Тогда совсем плохо - тогда даже не пытайтесь задумываться, не известно чем это может закончиться

ura_123 08 июля 2018 | 10:34

НАга акинфеева,нАга фернандеса... Ноги в руки и по барам и боулингам

tag188 08 июля 2018 | 10:37

Спасибо сборной Хорватии.
Теперь градус футбольного безумия в России начнет спадать :))

ivanov356 08 июля 2018 | 10:40

tag188: Счас, спадать.Если рублю предсказывают тоже кривую вниз.

dorin1987 08 июля 2018 | 10:40

tag188: И Вы предполагаете "ватка" отрезвеет? Станет вменяемая? Остынет? Работать начнет? Ага! Организует себе очередное безумие и будет в нем обмазываться. Тут вот царек РФ скоро будет с трампнашем фоткаться - увидите очередной приступ.

romashka__ 08 июля 2018 | 10:55

dorin1987: У Трампа европейские корни. 13 июля у него встреча с королевой Великобритании.

sskull 08 июля 2018 | 10:55

dorin1987: Ты чтоль за нас работаешь, прокладос?

stebinmaku 08 июля 2018 | 10:49

tag188: "Теперь градус футбольного безумия в России начнет спадать :))"
- - - -
Но, как видно, не на Эхе - здесь своя, особым образом градуированная шкала футбольного безумия..

fig_vvam 08 июля 2018 | 10:55

stebinmaku: Бывший защитник киевского "Динамо" Домагой Вида забил второй гол в ворота хозяев и реализовал послематчевый пенальти.

После победы он и помощник главного тренера Огнен Вукоевич посвятили победу над сборной России Украине.

Вида сказал "Слава Украине! Давай! Давай". Вукоевич: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед".

вот так, макакин, кунули вас.
и за дело, сами превратили футбол в войну

gregor 08 июля 2018 | 10:39

Нельзя было сравнивать победы сборной по футболу с ПОБЕДОЙ 1945 года .
Это ужас ,кощунство , лицемерие и полное невежество .
Где ВЕТЕРАН ВОВ , где СОЛДАТ ВОВ ..., а где какая то дзюба с акинфеевыми .
Тем более ВЕТЕРАН ВОВ до сих пор живёт в халупе без удобств .
А акенфеевы и дзюбы миллионеры .
Не страна ,а сгусток лицемерной территории .
Зазеркалье здравого смысла и чувства собственного достоинства .
Не даром ВЕТЕРАН ВОВ с медалькой за взятие Берлина , а Кириенко Герой России .

agamasat 08 июля 2018 | 10:39

Ура, ура, ура!

testmeter 08 июля 2018 | 10:42

Игроки сборной Хорватии - бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич - посвящают свою победу Украине. Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной. https://www.facebook.com/100008207712057/videos/2116334435316793/

vincenttt 08 июля 2018 | 10:44

Спасибо хорватам за то, что наконец-то очистили этот праздник футбола от мерзости и скверны, спасибо!!

greeg1 08 июля 2018 | 10:47

Как лихо закручивается сюжет. Теперь обиженные побеждённые по закону этнического родства обязаны болеть за победителей. Буду надеяться, что Дзюба не заплачет второй раз.

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