Сборная Хорватии стала последним полуфиналистом чемпионата мира по футболу, обыграв команду России

Россияне уступили в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Нападающий национальной сборной Артем Дзюба после проигрыша команды в эфире Первого канала не смог сдержать слез.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Артем Дзюба к этому моменту чемпионата стал лидером по количеству выигранных единоборств.