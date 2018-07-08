Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира и покинула турнир

Для футболистов Станислава Черчесова все завершилось после серии пенальти. Тем не менее, в соцсетях болельщики благодарят сборную, а тысячи человек вышли на улицы Москвы.

Первая реакция тысяч людей, смотревших игру на Никольской улице – главном месте сбора футбольных болельщиков – тишина, пишет РИА Новости. Затем – крики: «Молодцы, молодцы». По признанию многих болельщиков, уже даже попадание нашей сборной в четвертьфинал чемпионата мира является поводом гордиться командой. Некоторые из них пишут в соцсетях, что сборная под руководством Станислава Черчесова заставила их смотреть футбол. Другие пользователи интернета – например, Твиттера – предостерегают от критики не забивших пенальти Федора Смолова и Марио Фернандеса, отмечая, что несмотря на эти промахи, так высоко на чемпионате сборная России не забиралась никогда. А сборная СССР – почти 50 лет назад. Тем не менее, в инстаграме Смолова его подписчики разделились на два лагеря: один поддерживает футболиста и команду, второй – считает именно нападающего виновным в поражении от сборной Хорватии.

В фан-зоне на Воробьевых горах должна состояться встреча сборной России с болельщиками. Она запланирована на 16 часов.