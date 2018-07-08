Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в четвертьфинале Чемпионата мира и покинула турнир
Для футболистов Станислава Черчесова все завершилось после серии пенальти. Тем не менее, в соцсетях болельщики благодарят сборную, а тысячи человек вышли на улицы Москвы.
Первая реакция тысяч людей, смотревших игру на Никольской улице – главном месте сбора футбольных болельщиков – тишина, пишет РИА Новости. Затем – крики: «Молодцы, молодцы». По признанию многих болельщиков, уже даже попадание нашей сборной в четвертьфинал чемпионата мира является поводом гордиться командой. Некоторые из них пишут в соцсетях, что сборная под руководством Станислава Черчесова заставила их смотреть футбол. Другие пользователи интернета – например, Твиттера – предостерегают от критики не забивших пенальти Федора Смолова и Марио Фернандеса, отмечая, что несмотря на эти промахи, так высоко на чемпионате сборная России не забиралась никогда. А сборная СССР – почти 50 лет назад. Тем не менее, в инстаграме Смолова его подписчики разделились на два лагеря: один поддерживает футболиста и команду, второй – считает именно нападающего виновным в поражении от сборной Хорватии.
В фан-зоне на Воробьевых горах должна состояться встреча сборной России с болельщиками. Она запланирована на 16 часов.
Комментарии15
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ems1 08 июля 2018 | 10:12
В поражении виноваты двое: Смолов, решивший, что он футбольный бог, и Черчесов, вовремя ему не объяснивший, что у Смолова нет права на пижонство.
danko_viola 08 июля 2018 | 10:17
ems1: поздравляю старушку данко1. Её день.
kotbajune 08 июля 2018 | 10:19
Это не сборная проиграла,
это болельщики наказаны за за "ногу святого Акинфея"
прошли через пенальти , так и вылетели через них, только в ДВА раза больнее -
это ЗНАК -
меру надо знать,
а кокошники на Руси не только мужчины не носили, но даже женщины ( они меняли кокошник на кику), а только незамужние девушки, а это невольное и безумное (т.е свинское) надругательство на институтом брака (кстати - брак одно из 7 таинств Церкви, и не только в РПЦ)
gordy 08 июля 2018 | 10:37
Подвигом российских футболистов была ничья в основное и дополнительное время матча. Проигрыш в пенальти, равно как и выигрыш по ним у испанцев, - дело случая. Один раз повезло, а в другой - нет. Так что, если исключить случайности, остаётся подвиг.
ivanov356 08 июля 2018 | 10:30
danko_viola: Опять вам придётся заканчивать обед полноценным и обильным пьянством.
danko_viola 08 июля 2018 | 10:32
ivanov356: а тебе пьянство без обеда.
serge_moro 08 июля 2018 | 10:17
ems1: Это была лучшая игра с хорватами за последние 30-40 лет. Команду невозможно было узнать. Вот ,что делают родные стены и яростная ,многомиллионная поддержка болельщиков. Думаю,что болельщики главные ,которые гнали россиян вперед ,не давая им расслабиться. Болельщики,я считаю заслужили не меньше восхитительных слов ,наравне с командой. Без такой сумаcшедшей поддержки ,россияне не смогли бы показать столь яркую игру ,которая была с хорватами. Для многих это было огромной неожиданостью.Игру с хорватами уже играла другая команда,команда мастеров
djuga 08 июля 2018 | 10:29
ems1, наша сборная и так прыгнула выше ожидаемого - теперь им присвоят заслуженных мастеров и все такое. Сыграли успешно, но на полуфинал сборная не наиграла. Так что все по делу. А Смолов полностью провалил турнир. Худший игрок сборной. Только для "внутреннего употребления". Корявый пенальти - жирная точка в его вкладке в игру на ЧМ.
testmeter 08 июля 2018 | 10:32
Игроки сборной Хорватии - бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич - посвящают свою победу Украине. Домагой Вида забил гол и один из пенальти в послематчевой серии, а Огнен Вукоевич входит в тренерский штаб сборной. https://www.facebook.com/100008207712057/videos/2116334435316793/
kotbajune 08 июля 2018 | 10:36
testmeter:
Вида уже опроверг это
"ЧТО ОТВЕТИЛ ВИДА
– Это значит, что вы посвящаете победу Украине? – спросили у Виды после матча с Россией в микст-зоне.
– Не было ничего такого. В футболе нет политики. Это шутка для моих друзей из киевского "Динамо"." https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/horvatskiy-futbolist-posvyatil-pobedu-ukraine-podrobnosti-1432411/
читать надо уметь
rusof_ob 08 июля 2018 | 10:27
Чем мешьше побед у рос. спорта, тем меньше смертей в и
lapsha 08 июля 2018 | 10:29
Отмучились.
ivanov356 08 июля 2018 | 10:33
lapsha: А куда денут подарочные машины, квартиры и дарящего плешивого торжественного мальчика?
lapsha 08 июля 2018 | 10:42
ivanov356: Я бы велосипеды им подарил. А потом собрал всех вместе и заставил не отрываясь смотреть матч с испанцами.
vincenttt 08 июля 2018 | 10:46
Всё закономерно, потому что блевотина должна быть в канаве!