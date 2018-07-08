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10:04, 08 июля 2018

В акваторию Чёрного моря вошёл флагманский корабль Шестого флота ВМС США

Там вскоре начнутся военные учения НАТО, участие в которых примет и Украина.

Эсминец Mount Whithey — это уже второй корабль Военно-морских сил США, который за последние дни вошел в Черное море. Кроме американцев, в территориальные воды Украины вскоре прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, морские пехотинцы и отряды спецназа их Грузии и Молдавии, а также водолазы из Великобритании и Канады. Украинских военных кроме флота будут представлять подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ВВС и инженерных войск. Ежегодные американо-украинские военные учения Sea Breeze официально стартуют уже завтра, они продлятся две недели, участники маневров отработают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, — говорится в официальном пресс-релизе.

В прошлом году учения прошли в Одесской и Николаевской областях Украины, участие в маневрах приняли порядка трех тысяч военных.

Комментарии

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stebinmaku 08 июля 2018 | 10:16

НАТО бросает свои порожки прямо под ноги сидящей на завалинке России..

book_publisher 08 июля 2018 | 10:34

В прошлый раз, после пролета нашей "сушки", имитировашей атаку над палубой эсминца Donald Cook, экипаж был настолько деморализован, что 27 моряков подали рапорты об увольнении с флота...

Можем повторить.

ura_123 08 июля 2018 | 10:47

book_publisher: Повтори хором с киселёвым,может кто и поверит))))

archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 10:17

если самоизбранный будет рулить до конца его дней, то везде на границах РФ будут стоять базы с кораблями НАТО

korikov 08 июля 2018 | 10:22

archibald_dandy_esquire:
То есть по-вашему президентство одного человека в России является поводом для нацистского подражателя США развязать мировую войну версии 3.0?

ura_123 08 июля 2018 | 10:27

korikov: Братец,мировую войну 3.0 у тебя в подкорке развязывает соловьёвы-киселёвы и конечно РЕН ТВ))))

alis_kirs 08 июля 2018 | 10:38

ura_123: === развязывает соловьёвы-киселёвы===
Да-да-да... Именно соловьёвы-киселёвы начиная с начала 90-х планомерно пододвигали базы НАТО к границе России! :-)))

ura_123 08 июля 2018 | 10:45

alis_kirs: О вылезло,монументальное как лифт)))
Ну давай подробнее как и почему НАТЫ продвинулись вместе с базами к границе лишнехромосомных .

alis_kirs 08 июля 2018 | 10:53

ura_123: Мы на ты??? Впрочем как пожелаете...
===Ну давай...===
Давать тебе будет твоя баба. Хотя очень в этом сомневаюсь.
===как и почему НАТЫ продвинулись===
Так и продвинулись. В России считали, что на "цивилизованном Западе" порядочные люди и поверили им. А там оказалось быдло, не отвечающее за свои обещания!

polba 08 июля 2018 | 10:24

archibald_dandy_esquire: НАТО для этого и создавали. И персоналии избранных или самоизбранных не имеют ровно никакого значения.

tuman13 08 июля 2018 | 10:25

archibald_dandy_esquire: Видити ли , сэ-эр, К вашему сожалению, США уже не может финансово тянуть существующие базы. Ибо как Трамп давит НАТО за деньги. А вы говорите за новые, сэ-эр.

ura_123 08 июля 2018 | 10:30

tuman13: Если бы не ШАНМЫРК то там стояли бы танки НАТЫ !

greeg1 08 июля 2018 | 10:21

Эта новость напоминает старую песню:


В Кейптаунском порту
С пробоиной в борту
«Жанетта» поправляла такелаж.
Но прежде чем уйти
В далёкие пути,
На сушу был отпущен экипаж.

Идут, сутулятся
По тёмным улицам,
Их клёши новые ласкает бриз.


Они идут туда,
Где можно без труда
Достать себе и женщин и вина.

Welcome to the Black sea dear comrades.

kiever 08 июля 2018 | 10:22

Украина свой флагман флота, вёсельный шлюп тоже отправила?

korikov 08 июля 2018 | 10:25

США - нацистская Германия, очень схожая тактика по окружению России перед вторжением.

ura_123 08 июля 2018 | 10:32

korikov: Вторжением куда??? Це хлопчик,с чего это ты взяло что кто-то куда-то собирается вторгаться?

korikov 08 июля 2018 | 10:55

ura_123:
Когда по опыту с 1941 годом, войска враждебного государства наращиваются у границ России, что должны думать жители России? Что армия на Российских границах просто так?
На западных границах России уже сконцентрированно более 2 тыс. единиц бронетехники, плюс ядерное оружие в Германии и Турции, плюс США перебросила в Европу дополнительные стратегические бомбардировщики. В последнее время частно проводят учения в Черном море у западных границ России.

tag188 08 июля 2018 | 10:34

korikov: очень схожая тактика по окружению России перед вторжением.
======================
Сумасшедший дом принято окружать хорошим забором, по той простой причине, чтобы псих не разбегались по округе и не мешали окружающим, а вовсе не для того, чтобы в него вторгаться.

korikov 08 июля 2018 | 10:45

tag188:
Можно назвать целый народ сумасшедшим домом и что его надо обнести колючей проволокой и получить шесть лайков от таких же индивидов. Вы в курсе, что ваш комментарий на грани нацистской идеи и на основе национальной ненависти?

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 10:27

Как в FALLOUT-война всегда остается войной . Так и аннексия-всегда остается аннексией,как ты ее не назови-вернулись в гавань,денег нет но вы держитесь,пенсионный возраст до 100 лет!

alis_kirs 08 июля 2018 | 10:46

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ===Так и аннексия-всегда остается аннексией...===
Это, да. Слава Богу, для крымчан аннексия закончилась в 2014-ом году!

dedctolet 08 июля 2018 | 10:32

Нормальная реакция на неадеквата.Соловьи-разбойники на кисель-тв уже посыпают голову ядерным пеплом.Трепаться надо было меньше,и у соседей тырить всё что плохо лежит

korikov 08 июля 2018 | 10:38

Президент США считает штаты исключительной нацией с особой миссией.
Гитлер считал арийскую расу исключительной.

В США наделают себя правом назначать страны изгои.
В нацистской Германии наделили себя правом назначать народы и расы изгои.

В США считают что вправе вторгаться в любое государство, если это соответствует интересам штатов.
В нацистской Германии были убеждены, что должны вторгаться в другие страны, чтобы защитить мир от низших рас.

В США говорят о необходимости создания нового мирового порядка.
Гитлер говорил о необходимости создания нового мирового порядка.

Украинские националисты сотрудничали с нацистской Германией.
Современная Украина сотрудничает с США.

Украинские националисты бок о бок с нацистами воевали против украинцев не поддерживающих нацистов и партизан.
ВСУ совместно с подразделениями США воюет против украинцев, которые не поддерживают власть Порошенко.

korikov 08 июля 2018 | 10:41

А никто не задумывался о том, что ВСУ совместно с американцами и американским оружием воюет против жителей Донбасса и на Донбассе мирные жители, украинцы гибнут от рук в том числе американских солдат и от американского оружия?

ura_123 08 июля 2018 | 10:49

korikov: Совместно с американцами и американскими "Калашами" !
Не пробовал себя у Петросяна?

alis_kirs 08 июля 2018 | 10:44

=== Там вскоре начнутся военные учения НАТО, участие в которых примет и Украина.===
А заодно и наши военные (лётчики, ракетчики и т.д.) потренируются... Интересно, НАТО-вцы подвезли своим воякам достаточное количество боевых подгузников? Думаю, вагонов 10 будет достаточно. Хотя...

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