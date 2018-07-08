В акваторию Чёрного моря вошёл флагманский корабль Шестого флота ВМС США

Там вскоре начнутся военные учения НАТО, участие в которых примет и Украина.

Эсминец Mount Whithey — это уже второй корабль Военно-морских сил США, который за последние дни вошел в Черное море. Кроме американцев, в территориальные воды Украины вскоре прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, морские пехотинцы и отряды спецназа их Грузии и Молдавии, а также водолазы из Великобритании и Канады. Украинских военных кроме флота будут представлять подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ВВС и инженерных войск. Ежегодные американо-украинские военные учения Sea Breeze официально стартуют уже завтра, они продлятся две недели, участники маневров отработают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, — говорится в официальном пресс-релизе.

В прошлом году учения прошли в Одесской и Николаевской областях Украины, участие в маневрах приняли порядка трех тысяч военных.