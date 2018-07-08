В акваторию Чёрного моря вошёл флагманский корабль Шестого флота ВМС США
Там вскоре начнутся военные учения НАТО, участие в которых примет и Украина.
Эсминец Mount Whithey — это уже второй корабль Военно-морских сил США, который за последние дни вошел в Черное море. Кроме американцев, в территориальные воды Украины вскоре прибудут судна ВМФ Румынии и Турции, морские пехотинцы и отряды спецназа их Грузии и Молдавии, а также водолазы из Великобритании и Канады. Украинских военных кроме флота будут представлять подразделения Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ВВС и инженерных войск. Ежегодные американо-украинские военные учения Sea Breeze официально стартуют уже завтра, они продлятся две недели, участники маневров отработают действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, — говорится в официальном пресс-релизе.
В прошлом году учения прошли в Одесской и Николаевской областях Украины, участие в маневрах приняли порядка трех тысяч военных.
Комментарии26
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stebinmaku 08 июля 2018 | 10:16
НАТО бросает свои порожки прямо под ноги сидящей на завалинке России..
book_publisher 08 июля 2018 | 10:34
В прошлый раз, после пролета нашей "сушки", имитировашей атаку над палубой эсминца Donald Cook, экипаж был настолько деморализован, что 27 моряков подали рапорты об увольнении с флота...
Можем повторить.
ura_123 08 июля 2018 | 10:47
book_publisher: Повтори хором с киселёвым,может кто и поверит))))
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 10:17
если самоизбранный будет рулить до конца его дней, то везде на границах РФ будут стоять базы с кораблями НАТО
korikov 08 июля 2018 | 10:22
archibald_dandy_esquire:
То есть по-вашему президентство одного человека в России является поводом для нацистского подражателя США развязать мировую войну версии 3.0?
ura_123 08 июля 2018 | 10:27
korikov: Братец,мировую войну 3.0 у тебя в подкорке развязывает соловьёвы-киселёвы и конечно РЕН ТВ))))
alis_kirs 08 июля 2018 | 10:38
ura_123: === развязывает соловьёвы-киселёвы===
Да-да-да... Именно соловьёвы-киселёвы начиная с начала 90-х планомерно пододвигали базы НАТО к границе России! :-)))
ura_123 08 июля 2018 | 10:45
alis_kirs: О вылезло,монументальное как лифт)))
Ну давай подробнее как и почему НАТЫ продвинулись вместе с базами к границе лишнехромосомных .
alis_kirs 08 июля 2018 | 10:53
ura_123: Мы на ты??? Впрочем как пожелаете...
===Ну давай...===
Давать тебе будет твоя баба. Хотя очень в этом сомневаюсь.
===как и почему НАТЫ продвинулись===
Так и продвинулись. В России считали, что на "цивилизованном Западе" порядочные люди и поверили им. А там оказалось быдло, не отвечающее за свои обещания!
polba 08 июля 2018 | 10:24
archibald_dandy_esquire: НАТО для этого и создавали. И персоналии избранных или самоизбранных не имеют ровно никакого значения.
tuman13 08 июля 2018 | 10:25
archibald_dandy_esquire: Видити ли , сэ-эр, К вашему сожалению, США уже не может финансово тянуть существующие базы. Ибо как Трамп давит НАТО за деньги. А вы говорите за новые, сэ-эр.
ura_123 08 июля 2018 | 10:30
tuman13: Если бы не ШАНМЫРК то там стояли бы танки НАТЫ !
greeg1 08 июля 2018 | 10:21
Эта новость напоминает старую песню:
В Кейптаунском порту
С пробоиной в борту
«Жанетта» поправляла такелаж.
Но прежде чем уйти
В далёкие пути,
На сушу был отпущен экипаж.
Идут, сутулятся
По тёмным улицам,
Их клёши новые ласкает бриз.
Они идут туда,
Где можно без труда
Достать себе и женщин и вина.
Welcome to the Black sea dear comrades.
kiever 08 июля 2018 | 10:22
Украина свой флагман флота, вёсельный шлюп тоже отправила?
korikov 08 июля 2018 | 10:25
США - нацистская Германия, очень схожая тактика по окружению России перед вторжением.
ura_123 08 июля 2018 | 10:32
korikov: Вторжением куда??? Це хлопчик,с чего это ты взяло что кто-то куда-то собирается вторгаться?
korikov 08 июля 2018 | 10:55
ura_123:
Когда по опыту с 1941 годом, войска враждебного государства наращиваются у границ России, что должны думать жители России? Что армия на Российских границах просто так?
На западных границах России уже сконцентрированно более 2 тыс. единиц бронетехники, плюс ядерное оружие в Германии и Турции, плюс США перебросила в Европу дополнительные стратегические бомбардировщики. В последнее время частно проводят учения в Черном море у западных границ России.
tag188 08 июля 2018 | 10:34
korikov: очень схожая тактика по окружению России перед вторжением.
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Сумасшедший дом принято окружать хорошим забором, по той простой причине, чтобы псих не разбегались по округе и не мешали окружающим, а вовсе не для того, чтобы в него вторгаться.
korikov 08 июля 2018 | 10:45
tag188:
Можно назвать целый народ сумасшедшим домом и что его надо обнести колючей проволокой и получить шесть лайков от таких же индивидов. Вы в курсе, что ваш комментарий на грани нацистской идеи и на основе национальной ненависти?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 10:27
Как в FALLOUT-война всегда остается войной . Так и аннексия-всегда остается аннексией,как ты ее не назови-вернулись в гавань,денег нет но вы держитесь,пенсионный возраст до 100 лет!
alis_kirs 08 июля 2018 | 10:46
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ===Так и аннексия-всегда остается аннексией...===
Это, да. Слава Богу, для крымчан аннексия закончилась в 2014-ом году!
dedctolet 08 июля 2018 | 10:32
Нормальная реакция на неадеквата.Соловьи-разбойники на кисель-тв уже посыпают голову ядерным пеплом.Трепаться надо было меньше,и у соседей тырить всё что плохо лежит
korikov 08 июля 2018 | 10:38
Президент США считает штаты исключительной нацией с особой миссией.
Гитлер считал арийскую расу исключительной.
В США наделают себя правом назначать страны изгои.
В нацистской Германии наделили себя правом назначать народы и расы изгои.
В США считают что вправе вторгаться в любое государство, если это соответствует интересам штатов.
В нацистской Германии были убеждены, что должны вторгаться в другие страны, чтобы защитить мир от низших рас.
В США говорят о необходимости создания нового мирового порядка.
Гитлер говорил о необходимости создания нового мирового порядка.
Украинские националисты сотрудничали с нацистской Германией.
Современная Украина сотрудничает с США.
Украинские националисты бок о бок с нацистами воевали против украинцев не поддерживающих нацистов и партизан.
ВСУ совместно с подразделениями США воюет против украинцев, которые не поддерживают власть Порошенко.
korikov 08 июля 2018 | 10:41
А никто не задумывался о том, что ВСУ совместно с американцами и американским оружием воюет против жителей Донбасса и на Донбассе мирные жители, украинцы гибнут от рук в том числе американских солдат и от американского оружия?
ura_123 08 июля 2018 | 10:49
korikov: Совместно с американцами и американскими "Калашами" !
Не пробовал себя у Петросяна?
alis_kirs 08 июля 2018 | 10:44
=== Там вскоре начнутся военные учения НАТО, участие в которых примет и Украина.===
А заодно и наши военные (лётчики, ракетчики и т.д.) потренируются... Интересно, НАТО-вцы подвезли своим воякам достаточное количество боевых подгузников? Думаю, вагонов 10 будет достаточно. Хотя...